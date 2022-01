La polenta è il piatto povero per eccellenza, un tempo scelta per l’economicità degli ingredienti è diventata il simbolo di alcune regioni.

In molte regioni del Nord Italia, infatti, la polenta si trasforma nella vera protagonista del periodo invernale.

La versatilità di questo piatto lo rende perfetto abbinato in maniera sempre diversa. Dallo spezzatino al cotechino passando per la salsiccia e ai formaggi ce ne sarà davvero per tutti i gusti.

Oggi si andrà a vedere la polenta abbinata al classico cotechino ma resa particolare dall’aggiunta dei piselli. Quindi, non la solita polenta e salsiccia ma un sorprendente piatto unico semplice da preparare e pieno di gusto.

Si potranno scegliere sia i piselli essiccati che quelli surgelati e il cotechino dovrà essere di ottima qualità. Si tratta del modo perfetto per cucinare gli ultimi cotechini rimasti in casa dopo il periodo natalizio.

Ingredienti:

1 cotechino di medie dimensioni;

400 grammi di polenta;

150 grammi di piselli;

1 cipolla;

2 carote:

olio Evo, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Non la solita polenta e salsiccia ma un sorprendente piatto unico da cucinare per riscaldare le fredde serate invernali

Per prima cosa mettere a cuocere il cotechino, se precotto seguire le indicazioni sulla confezione.

Per la preparazione di questo piatto, poi, prendere i piselli e metterli in un tegame aggiungendo acqua.

In seguito lavare le carote e la cipolla per eliminare eventuali residui di terra. Andranno poi tagliati e aggiunti ai piselli per la cottura a fuoco basso.

A metà della cottura si consiglia di aggiungere un pizzico di sale e alla fine della cottura l’olio e una spolverata di pepe.

Nel frattempo ci si dovrà occupare della polenta da preparare in 1 litro di acqua portata ad ebollizione con aggiunta di sale grosso.

La polenta andrà versata a pioggia nell’acqua facendo attenzione a mescolare attentamente con un cucchiaio in legno.

Sarà pronta dopo circa un’ora di preparazione a fuoco lento facendo sempre attenzione a mescolare accuratamente.

Se non si mescolerà, infatti, la polenta rischierà di rimanere attaccata sul fondo e sui bordi della pentola.

Una volta pronta la polenta potrà essere distribuita nei piatti singoli o in un piatto di portata.

Insieme alla polenta, poi, si potrà tagliare il cotechino a fette e andando sistemati i piselli e le carote.

Un piatto semplice ma gustoso perfetto per il periodo invernale che potrà essere cucinato senza alcuna difficoltà.