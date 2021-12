In questi giorni dove il cibo la fa da padrone nei pomeriggi invernali, tutti amiamo soddisfare il palato con piatti prelibati e molto gustosi. Per aprire le danze a questi menù spettacolari in occasione delle feste natalizie, tutti dovrebbero concedersi una sfizioseria da leccarsi i baffi.

Una preparazione molto facile e veloce da realizzare con la classica polenta, uno dei piatti più rustici e conviviali. Un perfetto aperitivo per deliziare tutti. Ma non si tratta della polenta ai funghi o al sugo e la carne ma bensì questa preparazione sfiziosa e croccante pronta in 5 minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Un delizioso aperitivo da mangiare in un boccone

Questo squisito piatto si può realizzare in brevissimo tempo e con pochissimi ingredienti. Basterà realizzare la polenta, tagliarla nella forma desiderata e friggerla in un po’ d’olio. Il risultato sarà davvero straordinario. La polenta avrà una consistenza croccante con all’interno il cuore morbido e con un pizzico di sale e pepe il sapore è assicurato.

Ingredienti

1 litro d’acqua;

250 gr di farina di mais;

un filo d’olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe;

olio di semi.

Non la solita polenta ai funghi o con il sugo e la carne ma questa sfiziosa e croccante pronta in 5 minuti

Procedimento

Iniziare la preparazione iniziando a cuocere la polenta. Prendere una pentola, riempirla con l’acqua ed un filo d’olio e iniziare la cottura a fuoco vivace. Non appena inizierà a bollire versare pian piano la farina di mais e girare velocemente con una frusta o con un cucchiaio di legno.

Quando la farina di mais avrà completamente assorbito l’acqua, abbassare la fiamma e continuare nella cottura, sempre girando la polenta per non farla attaccare ai bordi o far formare grumi.

La polenta sarà ben cotta dopo circa 30 minuti, con una consistenza abbastanza densa. Arrivati fin qui, prendere la polenta cotta e quando è ancora calda, versarla su una superficie come un piatto di porcellana e stenderla. Lo spessore dovrà essere 1 cm o massimo 2 per ottenere una perfetta chips di polenta.

Per stenderla con precisione, prendere un foglio di carta da forno e adagiarlo sopra la polenta per stendere il tutto con il mattarello. Successivamente togliere il foglio e lasciare che raffreddi a temperatura ambiente o in frigorifero e dopo tagliare le forme desiderate.

Passare alla cottura in olio bollente che dorerà il tempo di dorare la polenta e renderla croccante. Infine lasciar assorbire tutto l’olio in eccesso con la carta assorbente e condire con sale e pepe ed accompagnare con qualche salsa sfiziosa da aperitivo.

Letture consigliate

Ecco come fare un figurone in questi giorni di festa con un centrotavola d’effetto tutto da gustare