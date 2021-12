Non la solita pennetta ma questa con una spruzzata di alcol che rallegrerà questi giorni di grandi abbuffate delle feste

Giorni all’insegna di grandi abbuffate tra varie leccornie di antipasti, primi, secondi, contorni, dolce e ammazza dolce. Il piacere della tavola e della convivialità non teme diete o qualche centimetro in più sul girovita. In fondo si è a dieta tutto l’anno e quindi, perché non rimandare tutto ad inizio anno nuovo?

Questo piatto è proprio quello che ci vuole per poter fare una pausa da questi grandi cenoni. Gli ingredienti utilizzati sono semplici ed essenziali con una piccola variazione. Si tratta di una pennetta con una spruzzata di alcol che rallegrerà le feste alleggerendoci da queste grandi abbuffate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Un tuffo negli anni ’80 anche in cucina

Non solo moda e beauty, ma anche in cucina quest’anno c’è aria di anni ’80. Nel mondo della moda quest’anno abbiamo visto molti accessori tornare sulla cresta dell’onda come ad esempio questo gioiello che hanno un po’ tutte le donne nel loro portagioie.

Anche nel beauty quest’anno punta su trucco e parrucco con dei piccoli accenni vintage. Non solo ricci, ma codini per volumizzare la chioma e per il trucco, questo meraviglioso make-up da diva che sta spopolando su tutti i social.

In cucina uno dei piatti iconici degli anni ’80 sono le pennette alla vodka. Un piatto semplice e veloce da realizzare, perfetto per potersi rilassare tra un’abbuffata e l’altra in completo relax.

Quindi, perché non accompagnare il menù con un centrotavola d’effetto tutto da gustare e una bella pennetta alla vodka? Una combinazione veloce e pratica e perfetta da realizzare in questi giorni.

Ingredienti per 4 persone

340 gr di pennette

1 cipollina

150 g di pancetta affumicata

1/2 bicchiere di vodka

320 gr di pomodori pelati

120 ml di panna fresca

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Non la solita pennetta ma questa con una spruzzata di alcol rallegrerà questi giorni di grandi abbuffate delle feste

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo una padella e sfriggendo in un filo d’olio la cipolla tagliata finemente. Farla dorare, senza bruciacchiarla altrimenti lascerà un sapore amarognolo. Successivamente aggiungere la pancetta tagliata a dadini e farla rosolare per un minuto, poi sfumare a fiamma vivace con mezzo bicchiere di vodka e lasciare evaporare.

Aggiungere i pomodori pelati, che dovranno essere schiacciati con una forchetta, e lasciare che si insapori tutto a fiamma bassa. Infine aggiustare di sale, aggiungere la panna e girare con un mestolo di legno fino a quando il sughetto non sarà di colore omogeneo.

Nel frattempo preparare la pasta che dovrà essere cotta in acqua salata, scolata al dente, saltata in padella per insaporire al meglio la pennetta e come tocco finale una spolverata di pepe se si preferisce.