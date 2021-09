Se pensiamo ad un primo piatto ciò che ci viene in mente è sempre la pasta o il riso. Sono alimenti della tradizione nella cucina italiana che si preparano in tantissimi modi diversi. Pasta e riso sono un’ottima fonte di carboidrati, fibre e nutrienti, adatti anche a vegetariani e vegani per le loro infinite possibilità di abbinamento. Ma quando vogliamo stupire i nostri ospiti a cena, proponendo un primo piatto alternativo, ecco che ci viene in aiuto questo alimento. Non la solita pasta o riso ma finalmente un primo piatto originale e gustosissimo.

Stiamo parlando della fregola (fregùla è il suo nome originario). Tecnicamente, la fregola è un tipo di pasta ma con delle caratteristiche molto diverse rispetto alla pasta tradizionale. È una pasta di semola originaria della Sardegna dalla forma tonda e irregolare, piccola come la pasta per le minestre. Si utilizza, infatti, spessissimo per la preparazione di zuppe e brodetti. La sua caratteristica principale è la tostatura. La fregola prevede un processo di tostatura in forno che ne conferisce una consistenza e un aspetto unici.

La fregola è adatta per brodi e zuppe ma è anche ottima da mangiare come una pasta asciutta o risottata come un risotto. La ricetta di oggi prevede la cottura in acqua bollente come se fosse una pasta. Gli ingredienti sono pochi e semplici. Per 4 persone:

350 gr. di fregola;

1 melanzana grande;

100 gr. di pomodori datterini;

uno spicchio d’aglio;

bottarga di muggine fresca (quanto basta secondo i gusti);

sale, olio e peperoncino.

Anche il procedimento è abbastanza semplice. Prendiamo una padella e versiamo abbondante olio extravergine d’oliva. Facciamo dorare lo spicchio d’aglio in camicia e il peperoncino, nel mentre tagliamo la melanzana a cubetti piuttosto piccoli, mezzo centimetro dovrebbe andar bene. Facciamo soffriggere la melanzana in padella e aggiungiamo un pizzico di sale.

In questo momento la melanzana tenderà ad assorbire tutto l’olio dalla padella, ma non c’è da preoccuparsi, lo rilascerà nuovamente una volta cotta. Appena le melanzane saranno dorate aggiungiamo i pomodorini tagliati a spicchi e li facciamo cuocere per qualche minuto fino a quando non saranno morbidi. Rimuoviamo l’aglio e spegniamo il fuoco.

È arrivato il momento di cuocere la fregola. In un pentolino di acqua bollente aggiungiamo un pizzico di sale e poi la fregola, la faremo cuocere per circa 10/12 minuti, fino a quando non sarà morbida all’assaggio. Una volta cotta la mettiamo nella padella col sughetto che abbiamo preparato precedentemente e la mantechiamo, a fuoco spento o acceso se necessario. La serviamo calda con una abbondante spolverata di bottarga.

