Quando ci si mette ai fornelli, a volte capita di non saper proprio cosa cucinare. D’altra parte, non è semplice proporre sempre qualcosa di originale e sfizioso per almeno due volte al giorno, a pranzo e cena. Nelle occasioni importanti e quando si hanno ospiti, ci si impegna per realizzare piatti elaborati. Si sfogliano libri di ricette o si naviga su Internet alla ricerca di qualcosa che possa stupire. Nella vita di tutti i giorni, però, le cose stanno un po’ diversamente. Le giornate sono piene di impegni e il tempo per stare ai fornelli è sempre poco.

Spesso, ci si riduce a portare in tavola la solita pasta al sugo o la classica fettina di carne. Tuttavia, per variare un po’, non è necessario fare ricette troppo elaborate. A volte basta solo qualche “variazione sul tema”. Ecco ad esempio, un semplicissimo condimento per la pasta che è un trionfo di sapori, si prepara in un battibaleno e costa una manciata di euro.

Facciamo invece ora un altro esempio con un prodotto di stagione: i broccoli. Molti li utilizzano come contorno, semplicemente bolliti e poi ripassati in padella con un filo d’olio. In realtà, bastano 2 ingredienti e 10 minuti per trasformarli in una delizia cremosa e prelibata che conquisterà tutti.

Ci sono poi anche dei piatti della tradizione, ricette che nascono in un modo e così rimangono per sempre. Nel nostro caso, ci riferiamo alla classica pasta condita con broccoli e acciughe. Senza stravolgere le cose, possiamo prendere spunto da questa nota ricetta e preparare qualcosa di diverso.

Non la solita pasta ma questo cremoso risotto con broccoli e pancetta che sta spopolando farà impazzire tutti

Sempre sfruttando la stagionalità dei broccoli, andremo a realizzare un primo piatto diverso, con l’aggiunta anche di un ingrediente che dona una piacevole nota croccante.

Ecco il procedimento.

Ingredienti per 4 persone

280 g di riso, del tipo Arborio o Carnaroli;

1 broccolo piccolo;

60 g di pancetta affumicata tagliata a cubetti o listarelle;

½ cipolla bianca;

30 ml di vino bianco;

50 g di formaggio grattugiato;

olio q.b.;

brodo q.b.;

sale q.b.

Procedimento

pulire il broccolo staccando le cimette e lavandole per bene con l’acqua; nel frattempo, in una padella antiaderente, far scaldare un filo di olio e farvi rosolare la cipolla tritata finemente. Quando sarà dorata, aggiungere la pancetta e far rosolare il tutto per qualche minuto. Se la pancetta dovesse lasciar andare troppo grasso, eliminarlo; dopodiché, aggiungere le cimette dei broccoli tagliate in 4 parti; far insaporire per bene per una decina di minuti e poi spegnere la fiamma; a questo punto, è il momento di dedicarsi al riso. Prendere un’altra padella e farvi tostare il riso a secco. Quando sarà ben caldo, sfumare col vino bianco e attendere che evapori; a questo punto, aggiungere il sughetto di broccoli e pancetta e cominciare la cottura del riso versando, poco alla volta, e quando necessario, il brodo bollente; quasi a fine cottura, togliere la pentola dal fuoco e mantecare con il formaggio grattugiato; aggiustare di sale, impiattare e servire ben caldo.

E così, non la solita pasta ma questo cremoso risotto con broccoli e pancetta che sta spopolando farà impazzire tutti.

Approfondimento

Ha il colore dell’oro questa cremosissima pasta ai carciofi che sta spopolando perché si prepara al volo e sarà un successo la sera di Capodanno