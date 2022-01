I broccoli, un ortaggio invernale amato da molti e odiati da tanti. Un ortaggio ricco di preziosi minerali e vitamine che possono essere consumati da soli, come contorno o come condimento per dei primi piatti gustosi e genuini. Ideali se consumati con secondi di carne sono anche deliziosi abbinati a piatti di pesce.

Non la solita pasta con i broccoli ma un primo piatto cremoso e avvolgente pronto in 15 minuti per un pranzo ricco di vitamine e minerali

Per evitare di perdere minerali e vitamine preziose è importante prestare attenzione alla cottura di questo ortaggio. Meglio evitare lunghe bolliture e cotture prolungate e preferire una cottura veloce e superficiale. Infatti, ecco 1 metodo geniale per non perdere vitamina C, ferro e calcio.

In più ecco qualche trucchetto per rendere cavolfiore broccoli e cime di rapa più digeribili.

Quella che vogliamo proporre oggi è una ricetta per creare una gustosa crema di broccoli per condire i primi piatti.

Pasta e crema di broccoli

Ingredienti

320 grammi di spaghetti;

500 grammi di broccoli;

1 aglio;

Peperoncino q.b.;

Pepe nero e sale q.b.

Procedimento

Lavare accuratamente i broccoli e pulirli avendo cura di staccare le cime dei broccoli. Mettere a bollore una pentola con l’acqua aggiustare di sale; appena arriva a bollore calare i broccoli e cuocere per circa 10 minuti. In una padella soffriggere uno spicchio d’aglio con l’aggiunta di un filo d’olio aggiungere un paio di acciughette e versare all’interno le cime di rapa. Avendo cura di lasciarne qualcuna intera da parte. Lasciar insaporire per qualche minuto; successivamente con l’aiuto di una forchetta ridurli in crema. Per ottenere una crema più cremosa aggiungere un mestolo di acqua della pasta; aggiustare di sale e aggiungere una spolverata di pepe. Eliminare lo spicchio d’aglio e spegnere i fornelli. Intanto utilizzare l’acqua di cottura dei broccoli per cuocere la pasta. Pochi minuti prima della fine della cottura, scolare gli spaghetti ed unirli al condimento. Aggiungere qualche cucchiaio di acqua di cottura e aggiustare di pepe.

Impiattare e servire con l’aggiunta delle cime di broccoletti intere e se si preferisce aggiungere qualche filetto di sardine.

Chicche di gusto

È possibile donare maggiore gusto alla preparazione aggiungendo qualche scaglia di ricotta salata di pecora, oppure del pan grattato passato e rosolato in padella.

Chi preferisce inoltre può arricchire il piatto con l’aggiunta di filetti di tonno.

Ebbene, non la solita pasta con i broccoli ma un primo piatto cremoso e avvolgente pronto in 15 minuti per un pranzo ricco di vitamine e minerali.