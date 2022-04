Uno dei settori di maggior successo in Italia è rappresentato dalla cucina. In molti, infatti, invidiano la quantità e la qualità delle ricette italiane. Oltre che nei primi e nei secondi, si eccelle anche nei dessert e, in generale, nei dolci. Con l’arrivo della bella stagione, poi, i dessert più apprezzati saranno quelli leggeri, magari a base di agrumi. I limoni, ma anche i pompelmi e le arance, infatti, sono ottimi per preparare dei dolci da fine pasto leggeri, ma gustosi.

Una delle preparazioni più golose in assoluto vede protagonisti i limoni verdelli, varietà molto popolare in Sicilia. Si tratta di limoni spesso utilizzati in cucina per il loro gusto aspro, ma anche per la loro alta capacità di dissetare. Dei verdelli, inoltre, si utilizza tutto, compresa la scorza.

Per preparare questo dessert digestivo da fine pasto sarà sufficiente utilizzare sei ingredienti facilmente reperibili. La semplicità di questa ricetta la renderà perfetta anche per chi non ha grandi affinità con la cucina. Quindi, non la solita mousse di fragole ma un dessert al limone perfetto per terminare un pasto abbondante.

Ingredienti

6 limoni verdelli;

1 l di acqua;

90 g di amido di mais;

130 g di zucchero;

menta quanto basta;

fragole a piacere.

Non la solita mousse di fragole ma un dessert al limone leggero e veloce da preparare utilizzando ingredienti già in dispensa

Si consiglia di acquistare limoni biologici dal momento che ne verrà utilizzata la scorza. Prendere gli agrumi e, dopo averli lavati sotto l’acqua, cominciare a grattugiare la buccia. Per l’operazione sarà necessario utilizzare un’apposita grattugia che faciliterà il lavoro. Attenzione a non intaccare la parte bianca perché potrebbe fare diventare tutto eccessivamente amaro. A questo punto la scorza andrà lasciata in acqua per una notte intera.

Prendere una ciotola e versarci dentro l’amido di mais da unire a qualche cucchiaio di acqua dell’infuso e mescolare. Prendiamo, poi, una pentola capiente e versiamo il composto ottenuto mescolando l’amido di mais aggiungendo lo zucchero e la restante acqua. A questo punto, sempre continuando a mescolare, mettere sul fuoco a fiamma debole e fare cuocere per alcuni minuti. Una volta addensato, lasciare raffreddare per circa cinque minuti prima di distribuire il composto negli stampini. Prima di servire in tavola il dolce, prendere delle fragole e, dopo averle lavate e tagliate a fettine, aggiungerle come decorazione al dessert. Ottimo anche aggiungere qualche foglia di menta, che sarà perfetta per profumare ulteriormente la nostra preparazione.

