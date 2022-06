Diciamo la verità. La macedonia non può stancare, soprattutto alla fine della primavera o durante l’estate in cui tutti noi vogliamo rinfrescarci anche con il cibo. Al massimo a stancare è la frutta di bassa qualità che scegliamo troppo spesso, perché non sempre sappiamo come fare una spesa davvero efficace al mercato o al supermercato. Tuttavia, cambiare un po’ le ricette che prepariamo ed arricchire il nostro repertorio culinario e gastronomico è sempre una buona idea. Di conseguenza, prepariamo non la solita macedonia, ma con questi frutti accingiamoci a creare altri piatti molto particolari.

Ingredienti

Occorreranno:

2 pesche gialle di medie dimensioni;

2 kiwi per 180 g di prodotto;

250 g di fragole;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Non la solita macedonia ma con questi frutti che troviamo al supermercato prepariamo un’insalata estiva leggerissima

Con questi ingredienti prepariamo un’ottima insalata di frutta. Ottima soluzione per restare in forma ma mangiare un piatto gustoso e rinfrescante. Di insalate di frutta ce ne sono di diversi tipi. La più classica versione prevede l’uso degli ingredienti elencati in precedenza. In primo luogo, si dovrà sbucciare la frutta, la si dovrà passare sotto acqua corrente e poi la si asciugherà per bene. A questo punto, bisognerà tagliare tutta la frutta in pezzettoni più o meno regolari, versare l’olio d’oliva e un pizzico di sale. Mescoliamo poi con poca forza, perché altrimenti rischiamo di rompere la frutta. Prima di servirla, però, lasciamola riposare per qualche minuto.

Come specificato prima, questa è la ricetta tradizionale dell’insalata di frutta, ma c’è una variante molto interessante.

Ingredienti

Ci serviranno:

una pesca;

un’albicocca;

una fetta di melone;

insalata a piacimento;

4 noci;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe nero.

Preparazione

La prima parte della preparazione è molto simile alla precedente. Si lavano per bene le pesche e le albicocche e le si asciugano. In seguito si tagliano a cubettini e le si mettono da parte. Si passa però poi all’insalata: la si lava e si cercherà di asciugarla al meglio. Non resta poi che tagliare anche il melone a cubetti e ad assemblare il tutto con l’aggiunta dell’olio extravergine di oliva, delle noci e del sale e pepe. Anche in questo caso bisogna mescolare gli ingredienti delicatamente per non rovinarli. SI consiglia di aspettare almeno un quarto d’ora prima di servire questa ricetta.

