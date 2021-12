In questi giorni sicuramente molti prepareranno i vari e ricchi condimenti da proporre agli ospiti tra qualche settimana. Chi vuole risparmiare tempo potrà preparare una grande quantità di ragù e congelarlo, oppure una gustosa crema ricotta e spinaci per farcire primi o secondi.

Scegliere il menù per le feste sarà complicato, anche perché vorremmo creare piatti stellati, ma alla fine il tempo non sarà mai abbastanza. Non mancheranno le teglie di lasagne e cannelloni, piatti sovrani in molte occasioni dell’anno.

Sono squisite e raramente uno dei due piatti non piacerà. Ma se volessimo fare ugualmente un figurone, senza impegnare troppo tempo e appesantire lo stomaco a fine pasto, potremmo optare per una torta salata di stagione.

Non la solita lasagna o cannelloni a pranzo ma questo piatto unico veloce e sfizioso

Non possiamo mangiare per 15 giorni di seguito piatti estremamente complessi, se non vogliamo rimanere gonfi per tutte le feste. Sarebbe meglio alternare, anche quando abbiamo ospiti, pietanze ugualmente saporite ma più leggere, che riempiono lo stomaco, senza appesantirlo troppo.

Quando le idee scarseggiano, puntare agli ortaggi di stagione è sempre un’opzione valida, di sicuro successo, che non preveda lunghe preparazioni.

Così cucineremo non la solita lasagna o cannelloni a pranzo ma questo piatto unico veloce e sfizioso, che prevedere l’ortaggio invernale dalle molteplici proprietà, il carciofo.

Per realizzare una torta salata, con questo ingrediente principale, potremo usare come base la pasta brisè oppure la classica pasta sfoglia.

Per velocizzare tutto il procedimento, potremo acquistarla già pronta, risparmiando moltissimo tempo. Potremo poi servirla tiepida, ma anche fresca, per pranzi non troppo impegnativi, senza rinunciare al gusto e al sapore incredibile.

Gli ingredienti che serviranno per riempire un rotolo di pasta sfoglia sono:

4 carciofi freschi;

200 gr di spinaci lessati;

aglio, olio, pepe, sale;

un uovo;

menta;

parmigiano grattugiato;

2 cucchiai di vino bianco;

una noce di gorgonzola dolce o altro formaggio a piacere.

La ricetta

Puliamo i carciofi, eliminando le foglie più dure e tagliamoli a piccoli spicchi. Per evitare che diventino neri utilizziamo questa tecnica veloce, anche senza limoni.

Dopo averli tenuti un poco ammollo, prepariamo una padella con olio e aglio, a piacere anche un paio di acciughe, e facciamo rosolare i carciofi.

Sfumiamo con un vino bianco secco, aggiungiamo pepe e sale e continuiamo la cottura con l’acqua, solo alla fine incorporiamo gli spinaci bolliti, appena pronti facciamo raffreddare. A parte mescoliamo l’uovo, il formaggio grattugiato e la menta, poi versiamo anche carciofi e spinaci.

Stendiamo la pasta sfoglia in una teglia e facciamo dei piccoli fori, con la forchetta, alla base e stendiamo in nostro condimento. Basterà ripiegare i bordi, come fosse una crostata, livellando tutto il condimento vegetale sopra.

Cuciniamo in forno, preriscaldato, a 180 gradi per circa 20-25 minuti, solo alla fine aggiungiamo in superfice le noci di gorgonzola, se desideriamo un gusto più deciso.