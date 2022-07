Il caldo non deve farci rinunciare a ritrovarci con gli amici a cena e a preparare piatti gustosi e raffinati. Ci sono ricette semplici ma squisite che si possono preparare velocemente e senza troppa fatica. Gli antipasti, in particolare, non dovrebbero mai mancare in una cena perché la rendono più completa e raffinata. Con gli esperti di Cucina della nostra Redazione abbiamo scelto un antipasto di pesce davvero sorprendente, non la solita insalata di mare.

Un leggero gusto piccante

Nella scelta dell’antipasto dobbiamo fare attenzione che sia in linea con il resto della cena. Se abbiamo scelto un menu dai gusti delicati dobbiamo mantenerli anche per i piatti di apertura. Inoltre non vanno replicati gli ingredienti nelle diverse portate. Se scegliamo calamari per il risotto non possiamo usarli per le altre portate ma dobbiamo diversificare. Per il nostro antipasto abbiamo scelto gli scampi da preparare con un leggero gusto piccante e in abbinamento a pomodori secchi molto saporiti. Il risultato sarà di sicuro successo.

Ingredienti per 4 persone:

32 scampetti;

12 pomodori secchi;

100 g di prosciutto crudo;

2 lime;

rucola e songino q.b.;

1 cucchiaino di paprika piccante;

farina q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.

Non la solita insalata di mare ma un antipasto freddo di pesce da veri chef per stupire gli ospiti a cena

Per preparare il nostro antipasto cominciamo con la pulizia degli scampetti. Priviamoli della testa e con delle forbici molto taglienti rompiamo la corazza e estraiamo la polpa privandola del budellino scuro che si trova sul dorso. Ora passiamoli velocemente nella farina. Se vogliamo una resa particolarmente croccante possiamo usare la farina di semola di grano duro. In un tegame versiamo dell’olio fino a ricoprire il fondo e facciamolo riscaldare. Quando è ben caldo vi versiamo gli scampetti e facciamo rosolare a fuoco vivace. Durante la cottura aggiungiamo la paprika piccante mescolando velocemente. Quando gli scampetti avranno una bella crosticina dorata possiamo trasferirli su una carta assorbente perché perdano l’unto in eccesso.

Nel frattempo puliamo e laviamo con cura la rucola e il songino e asciughiamoli velocemente. Poi spremiamo il succo di un lime e mezzo e tagliamo a fettine sottili la rimanente metà. Per l’assemblaggio dell’antipasto possiamo usare delle coppe o dei bicchieri da finger food. Vi disponiamo prima le verdure, poi gli scampetti e infine il prosciutto e i pomodori secchi. Decoriamo con fettine di lime. Con il succo di lime, l’olio e il sale prepariamo un’emulsione da versare sull’antipasto nella quantità desiderata.

Possiamo servire con un vino bianco secco.

