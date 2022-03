È domenica sera, il pranzo è stato abbondante e così a cena non abbiamo tanta fame e neppure molta voglia di metterci ai fornelli. Decidiamo di sgranocchiare un pacchetto di crackers, ma dopo un po’ sentiamo un certo languorino che arriva e non se ne va più.

Bene, la fame c’è ma la pazienza di cucinare no, e allora che si fa? Potremmo ordinare del cibo da asporto, ma desideriamo qualcosa di sfizioso e semplice allo stesso tempo. Niente di pesante, niente pizza, sushi o involtini cinesi, piuttosto un manicaretto delizioso e che non resti sullo stomaco. E se possiamo prepararlo in meno di 20 minuti, allora ancora meglio.

Gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa, pensando proprio alle sere domenicali fatte di stanchezza e pancia semipiena ancora dal pranzo, hanno avuto un’idea. Una ricetta facilissima, veloce ed anche svuota frigo, che ci permetterà di saziarci e divertirci senza troppi sforzi. Potremmo dire una frittata, ma è in realtà diversa dalle classiche che tutti conosciamo e siamo soliti gustare. Un manicaretto simpatico da sfruttare anche per un aperitivo o un antipasto dell’ultimo minuto. Vediamo di cosa si tratta e come realizzarlo in un batter d’occhio.

Non la solita frittata tonda o rettangolare ma questo modo di portarla in tavola stuzzica l’appetito ed è un perfetto svuota frigo

Stiamo parlando dei tramezzini di frittata, originali, inaspettati e deliziosi. Un piatto versatile, che possiamo assaggiare prima del pasto principale o gustare davanti alla TV per una cena o un pranzo lampo e al sacco. Vediamo come realizzarli per un risultato da leccarsi i baffi.

Ingredienti:

5 uova;

1 bicchiere scarso di latte intero o parzialmente scremato (va bene anche senza lattosio per chi ne è intollerante);

sale e pepe q.b.;

3 cucchiai di parmigiano grattugiato.

Per il ripieno possiamo utilizzare tonno, salumi, formaggi o verdure che abbiamo già in frigo e dobbiamo smaltire. La farcitura classica prevede certamente prosciutto e formaggio spalmabile, ma possiamo scegliere ciò che preferiamo.

Andiamo ora alla preparazione e vediamo come procedere.

Procedimento

Non la solita frittata, ma questa piccola delizia che piacerà a tutti quanti.

Per prima cosa, rompiamo le uova, versiamole in una ciotola e aggiungiamo sale, pepe e parmigiano. Mescoliamo energicamente e versiamo il latte lentamente, continuando a lavorare il tutto con una frusta a mano. Versiamo il composto in una padella, cercando di ottenere uno strato sottile e omogeneo. Inforniamo per una quindicina di minuti a circa 170 gradi e controlliamo di tanto in tanto il livello di cottura.

Togliamo dal forno, lasciamo raffreddare qualche minuto e tagliamo a quadratini delle dimensioni che preferiamo. Farciamo a piacimento, chiudiamo con un altro strato di frittata e tagliamo per formare due piccoli triangoli, appunto i tramezzini.

Abbelliamo il tutto con uno stuzzicadenti et voilà, il gioco è fatto. Il nostro programma preferito, un bel bicchiere di vino e tutto a costo zero. Meglio di così non potremmo chiedere altro.

