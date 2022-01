Le crostate sono uno di quei dolci che non possono mancare sulle tavole degli italiani. Piacciono tantissimo ai nostri bambini, ma anche a tutti i golosi della famiglia. Sponsorizzate anche dagli sportivi che le assumono per incamerare “zuccheri buoni”. Parliamo ovviamente di crostate fatte in casa, o, in pasticceria, non di quelle industriali. Secondo gli esperti 100 grammi di crostata alla frutta conterrebbero circa 330 calorie. Contro le quasi 400 di un tiramisù e di un profiterole. Ricette di crostate ce ne sono davvero un’infinità, ma oggi ne proporremo una diversa per impasto e farcitura. Non la solita crostata ma ecco la novità che sta spopolando grazie all’impasto gustoso e alla farcitura da Oscar. Teniamoci pronti all’ovazione del pubblico di casa appena la sforneremo e la presenteremo a tavola.

Costo relativo e facile da preparare

Preparare la nostra crostata di riso non sarà assolutamente difficile e ci serviranno questi ingredienti:

250 grammi di farina;

150 grammi di zucchero;

80 grammi di burro;

3 uova.

Per il ripieno:

80 grammi di riso;

170 ml di latte;

3 uova;

80 grammi di cioccolato fondente;

60 grammi di zucchero;

1 cucchiaio di uvetta sultanina;

una spolverata di noce moscata;

1 pugno di pinoli o mandorle;

della scorza di arancia;

zucchero a velo per la decorazione.

Forse una preparazione leggermente più lunga di quella tradizionale, per la presenza del riso, ma assolutamente nulla di complicato. Sicuramente il risultato finale vale lo sforzo della preparazione, che prevede queste operazioni:

impastiamo sul tavolo da lavoro la farina, il burro spezzettato e leggermente ammorbidito, 1 uovo intero e 2 tuorli, con l’aggiunta di un pizzico di sale;

amalgamiamo il classico panetto vellutato, che avvolgeremo poi nella pellicola, lasciandolo riposare in frigorifero per una mezz’oretta;

nel frattempo, dedichiamoci al riso, facendolo cuocere in circa 100 ml di acqua e metà della quota latte, e lasciando sul fuoco per una ventina di minuti;

intanto, montiamo 2 uova e 1 tuorlo, assieme allo zucchero e a un po’ di scorza d’arancia;

sciogliamo il cioccolato che avremo spezzettato e uniamolo al composto di uova e zucchero, assieme al riso cotto;

mescoliamo insieme anche i pinoli o le mandorle, rigorosamente tritati, un pizzico di noce moscata e l’uvetta sultanina, possibilmente ammorbidita;

infariniamo nuovamente il tavolo di lavoro e stendiamo l’impasto tradizionale, foderandoci lo stampo della crostata, bucherellandone la base con la forchetta;

a questo punto farciamo con il preparato di riso e il cioccolato, livellando per bene;

prepariamo le classiche losanghe con le strisce di pasta avanzate e facciamo gli incroci;

inforniamo a 180 °, partendo con una mezz’oretta di cottura, fino ad arrivare a circa 40 minuti;

una volta che la crostata sarà estratta dal forno e raffreddata, spolveriamola con dello zucchero a velo.

