Il pandoro farcito è uno dei dolci più semplici da preparare nel periodo natalizio. Non richiede troppo lavoro ed è perfetto per un dolce dell’ultimo minuto. In genere la farcitura è abbastanza classica perché piace sempre a tutti. Ma in realtà il pandoro si sposa benissimo anche con altre creme un po’ più particolari.

Sapori freschi e anche con note più alcoliche sono perfetti per dare una marcia in più al pandoro. Abbiamo già visto un’idea originale per un pandoro farcito da leccarsi i baffi. Una farcitura sì con il mascarpone ma anche con la crema di pistacchio. Oggi vedremo altre creme che conquisteranno tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Non la solita crema al mascarpone o quella pasticcera, ecco delle squisite creme per farcire il pandoro

La prima proposta è una deliziosa crema al mandarino senza latte. Possiamo prepararla anche con le clementine che sono ancora più ricche di vitamina C.

Crema al mandarino

Mescoliamo in un pentolino 45 gr di zucchero, 250 ml di spremuta di mandarini, 250 ml di acqua. Portiamo a bollore e aggiungiamo un po’ di scorzetta di mandarino, dopo pochi minuti spegniamo. Filtriamo il composto e lasciamo che raffreddi. In una ciotola mischiamo 5 tuorli d’uovo, 45 gr di zucchero, un po’ di estratto di vaniglia o vanillina. Usiamo la frusta per amalgamare bene e aggiungiamo 35 gr di amido di mais con un po’ d’acqua.

Continuiamo a mescolare con la frusta e aggiungiamo a filo il composto con il mandarino. Mettiamo tutto sul fornello a fiamma bassa e lasciamo addensare.

Passiamo poi alla crema al limoncello, ideale per gli adulti ovviamente. Questa crema è facilissima da realizzare perché è una versione modificata della crema diplomatica. Si può preparare anche come variante di crema pasticcera, basterà aggiungere il limoncello. Dopo aver tolto la crema dal fuoco si aggiunge un cucchiaino di limoncello e si mescola.

Per finire la crema al rum:

Serviranno:

2 uova;

60 gr di zucchero;

150 gr di ricotta o seirass di latte;

3 cucchiai di rum;

sale e noce moscata q.b.

Procedimento:

Mescoliamo i due tuorli con lo zucchero usando la frusta. Quando il composto sarà liscio e spumoso aggiungiamo la ricotta. Mescoliamo aiutandoci con un cucchiaio di legno. Dopodiché versiamo il rum e passiamo agli albumi che monteremo a neve con un pizzico di sale.

Uniamo gli albumi alla crema e aggiungiamo un po’ di noce moscata ed è pronta.

Quindi, non la solita crema al mascarpone o quella pasticcera, ecco delle squisite creme per farcire il pandoro. Non ci resta che provarne una o anche tutte e stupire i nostri ospiti in questo periodo natalizio. Che poi non è affatto detto che il pandoro farcito vada mangiato solo a Natale. Possiamo prepararlo anche una sera qualunque per regalarci una coccola.

Accompagniamolo con una buona bevuta, che non deve essere per forza lo spumante. Esistono diversi vini che si sposano alla perfezione con panettone, pandoro o dolci.

Approfondimento

“Invece del solito spumante ecco cosa servire con il panettone o con i dolci per fare un figurone”