Tornare a mangiare con amici e parenti a Pasqua e Pasquetta non ha prezzo. Ricordandoci comunque che non siamo fuori dalla Pandemia e qualche accorgimento è sempre meglio adottarlo. Se non siamo attesi al ristorante, ma a casa di qualcuno, è il momento del classico pensiero. Ma più dell’uovo e della colomba, classici pensieri del periodo, ecco una pianta per la gioia di chi ci accoglie. Non la solita orchidea, non i soliti mazzi di fiori, ma una vera e propria meraviglia per gli occhi. Andiamo alla scoperta di questo regalo speciale, ricordandoci anche di questo suggerimento prefetto per la primavera e l’estate.

Quanto conta la psicologia del regalo

Prima di scegliere la pianta, dovremmo però fare qualche ragionamento intelligente. Il destinatario del pensiero lo conosciamo? E siamo sicuri che ami le piante e abbia la passione per seguirle? Altrimenti potrebbe diventare uno spreco di tempo e di denaro. Quindi dovremmo calcolare anche eventuali spazi della casa, ambienti in cui la pianta andrà a dimorare e via dicendo. Se, invece non conosciamo bene il destinatario, magari puntiamo su di una pianta che non richieda troppe cure, come l’aloe e le piante grasse.

Non la solita colomba o il tradizionale uovo ma a Pasqua regaliamo questa pianta meravigliosa e dai colori idilliaci che ci farà fare un figurone

Una pianta sempre bella e perfetta anche per il balcone è il garofano. Un tempo simbolo di uno dei partiti italiani più importanti e popolari, la sua fama è andata un po’ calando. Dimentichiamo però che ne esistono addirittura 300 specie e tutte con dei gradevolissimi fiori profumati. Dal rosa al rosso, dal bianco al giallo, il garofano è un ottimo regalo per chi ci ospita per il pranzo di Pasqua.

Caratteristiche di questa pianta

Non la solita colomba o il tradizionale uovo ecco quindi il garofano che simboleggia anche stima e ammirazione. Un bel biglietto da visita psicologico. Se vogliamo invece regalarlo bianco, ecco che andremo a simboleggiare amore e purezza.

Il garofano è una pianta a cui piace l’acqua e va innaffiata ogni altro giorno. Ama il sole e le zone luminose della casa e del terrazzo. Se, poi andremo a interrarlo, attenzione che predilige terreni drenati e ricchi di nutrienti. Tutti consigli che diamo ai nostri Lettori, che potrebbero a loro volta innamorarsi di questa bellissima pianta.

Lettura consigliata

Stop alle zanzare con questa pianta assolutamente economica