Non la solita carbonara ma una pasta con i broccoli cremosa e saporitissima da fare invidia agli chef pronta in soli 10 minuti

La pasta con i broccoli è un primo piatto tipico della tradizione povera. Tipico ortaggio del sud Italia, la pasta con i broccoli è diventato un piatto apprezzatissimo in tutta la Penisola.

Il broccolo anche conosciuto come cavolo verde appartiene alla famiglia delle crucifere, così come il cugino cavolfiore.

Un ortaggio dalle innumerevoli proprietà benefiche e molto versatile in cucina. Solitamente molti lo preparano bollendolo in acqua, in realtà abbiamo sempre sbagliato a bollire i broccoli in acqua ecco 1 metodo geniale per non perdere vitamina C, ferro e calcio.

Ideale per la preparazione dei primi piatti, ma anche da utilizzare come contorno o per insaporire brodi e zuppe.

La sua caratteristica principale è il suo odore pungente, che emana durante la cottura. Un odore che fa storcere il naso a molti che si rifiutano di mangiarlo. Senza sapere che invece il suo sapore è delicato, gustoso e leggermente dolciastro.

La pasta con i broccoli la si può preparare nella sua versione base, che prevede esclusivamente l’uso della pasta e dei broccoli. Una versione adatta anche ai vegani e vegetariani a cui poter aggiungere della granella di nocciole.

Oppure la si può realizzare con l’aggiunta di alimenti più ricchi di sapore come pancetta, uova, speck o anche alici sott’olio e fresche. Da abbinare anche a piatti salutari e sportivi come il riso con merluzzo, con il salmone piuttosto che con altri pesci come il pesce nocciolina.

La ricetta che vogliamo proporre oggi è tipica della tradizione laziale e romana. Che prevede l’aggiunta delle alici sott’olio che le regalano un gusto spaziale.

Pasta con i broccoli alla romana

Ingredienti per 4 persone:

2 broccoli romaneschi;

2 spicchi d’aglio;

8 alici sott’olio;

240 grammi di pasta;

Peperoncino e sale q.b.;

Olio evo.

Procedimento

Pulire i broccoli e ridurli in pezzetti, meglio utilizzare solo le cimette. In una pentola con acqua e sale, lasciar scottare i broccoli, scolarli e tenerli da parte.

In una padella far soffriggere olio e l’aglio schiacciato; aggiungere le alici e lasciarle sfaldare, solo a questo punto mettere i broccoli e aggiustare di sale e pepe. Lasciar cuocere per 8 minuti, il tempo di far insaporire le cimette precedentemente scottate.

In una pentola con acqua e sale lessare la pasta scelta, tra le orecchiette e gli spaghetti. Scolare ed amalgamarla al composto di broccoli, aggiungendo qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta. Una volta che la pasta sarà cremosa e ben amalgamata, spegnere il fuoco e servire.

Dunque, non la solita carbonara ma una pasta con i broccoli cremosa e saporitissima da fare invidia agli chef pronta in soli 10 minuti.

Chicche di gusto

Quando cuciniamo la pasta con i broccoli è bene tenere a mente che è ottimo con la pasta di grano duro, sia lunga che corta ma anche con la pasta fresca come le orecchiette.

Dal sapore ancora più particolare se consumata con pasta a base di farine grezze come kamut e farro.