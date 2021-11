Non la lavatrice ma sono questi gli oggetti e le abitudini in bagno che fanno impennare la bolletta

Ultimamente c’è più attenzione nei confronti della nostra amata bolletta. E questo è dovuto ai rincari di luce e gas. Ma stiamo diventando anche più attenti all’ambiente. Almeno i cittadini, perché gli Stati continuano a fare promesse ai vari summit, ma i risultati non sembrano arrivare. O se arrivano, il prezzo della transizione ecologica lo pagano i cittadini con i rincari. Quindi conviene armarsi di tutte le strategie possibili e abbattere al massimo i costi della bolletta. Avevamo visto come non fosse il forno ad aumentare le bollette ma questi insospettabili elettrodomestici della cucina. Be’ anche in bagno ci sono alcuni oggetti che meritano la nostra attenzione, assieme agli oggetti però ci mettiamo anche delle abitudini.

Non la lavatrice sono questi gli oggetti e le abitudini in bagno che fanno impennare la bolletta

Dunque, al primo posto c’è sicuramente il bagno nella vasca. Fare il bagno ormai è una cosa datata, che spreca molta acqua e anche poco igienica, dato che l’acqua è sempre la stessa. Seconda cosa sono le docce che durano 2 ore. Per lavarsi al massimo bastano 15 minuti, gli uomini possono anche impiegarci meno. Dobbiamo toglierci il vizio di lasciare l’acqua aperta mentre ci insaponiamo, quella è tutta acqua che si spreca. Stessa cosa vale quando ci laviamo le mani. Sì, sono piccole cose che però sommate ogni giorno, più volte al giorno, per svariati anni fanno la differenza. Non pensiamo solo a quel minuscolo istante, ma cerchiamo di avere un quadro più grande di quella che è la realtà e il futuro.

Possiamo anche sostituire il doccino con un soffione per doccia. Questo mescola aria e acqua, quindi il getto sarà comunque efficace, ma il consumo di acqua sarà inferiore. Possiamo applicarlo ai vari rubinetti di casa.

Lo scaldabagno è una vera spina nel fianco. Infatti molti hanno lo scaldabagno elettrico, e questo consuma tanta energia. Se ne abbiamo la possibilità, scegliamone uno a gas o ancora meglio uno sostenibile, come quelli che funzionano con i pannelli solari.

C’è anche una questione legata alla dimensione dello scaldabagno. Infatti conviene sceglierne sempre uno adatto al numero dei componenti familiari. Questo perché più lo scaldabagno è grande più energia servirà per portare l’acqua a temperatura. E quindi se siamo in due o in tre, è inutile avere uno scaldabagno per una famiglia da cinque. Altra cosa fondamentale è spegnere lo scaldabagno quando non lo si usa più. Lo accendiamo quando dobbiamo lavarci e poi lo spegniamo una volta che ci siamo lavati.

Quindi, non la lavatrice ma sono questi gli oggetti e le abitudini in bagno che fanno impennare la bolletta!

