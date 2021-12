Ci stiamo preparando a sfornare dolci da servire nelle vacanze natalizie. Ricette su ricetta da provare e poco tempo per farlo senza ingrassare a vista d’occhio. Ma tra le tante preparazioni preferite dagli italiani c’è sicuramente la crema diplomatica.

Spesso confusa con la crema chantilly, la crema diplomatica all’italiana nasce dall’unione di crema pasticcera e panna montata. Ideale per farcire la millefoglie o i bignè per la Saint Honoré ma anche per mettere insieme un dolce dell’ultimo minuto. Siamo abituati ad usare la farina per preparare la nostra crema, ma che fatica combattere con i grumi. Oggi scopriamo la ricetta dei veri pasticceri per averla sempre lucida e cremosa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Non la farina 00, per un’irresistibile e golosa crema diplomatica è questo il segreto dei famosi pasticceri

Vediamo qual è l’ingrediente segreto che utilizzano i pasticceri per una crema mai liquida e senza tracce di grumi.

Ingredienti per circa 500 gr di crema diplomatica:

Panna fresca liquida 300 ml;

latte intero fresco 200 ml;

3 tuorli;

40 gr di zucchero;

15 gr di amido di mais;

8 gr di gelatina in fogli;

1 baccello di vaniglia.

Procedimento:

Prima cosa da fare è mettere a bagno in acqua fredda la gelatina. L’aggiunta della gelatina è uno degli ingredienti segreti che garantirà la consistenza giusta alla crema.

Cominciamo ora a preparare la crema, facciamo scaldare il latte sul fuoco con il baccello di vaniglia. A fuoco dolce aspettiamo che raggiunga il bollore.

Nel frattempo in un altro tegame uniamo i tuorli, lo zucchero e l’amido di mais. Mescoliamo energicamente con la frusta finché il composto non sarà omogeneo.

Quando il latte avrà raggiunto il bollore versiamolo nel tegame con il composto. Non tutto in una volta, ma incorporiamolo in due volte.

Mettiamo il tegame con la nostra crema sul fornello a fiamma bassa. Continuiamo a mescolare finché la crema non si sarà addensata. Spostiamoci dal fornello e continuiamo a mescolare energicamente.

Versiamola in una ciotola fredda, meglio se tenuta precedentemente in freezer. Aggiungiamo la gelatina strizzata e mescoliamo bene così la crema sarà ben lucida. Poi mettiamo la crema in frigo quando si sarà completamente raffreddata.

Montiamo ora la panna facendo attenzione a non montarla troppo altrimenti diventerà burro. Prendiamo la crema dal frigo e incorporiamo la panna mescolando con la frusta. Ecco pronta una squisita crema diplomatica.

Il segreto dei grandi maestri

Quindi, non la farina 00, per un’irresistibile e golosa crema diplomatica è questo il segreto dei famosi pasticceri. Anche il grande mastro pasticcere Iginio Massari utilizza questa ricetta nelle sue preparazioni, quindi sappiamo che c’è da fidarsi. Il segreto per una crema perfetta è proprio l’amido di mais che la rende liscia e senza grumi. Ora possiamo gustarcela con il suo sapore classico o darle un tocco personale con l’aggiunta di limoncello. Così sarà squisita anche per farcire il pandoro non con la solita crema al mascarpone o quella pasticcera.

Approfondimento

Se la crema del tiramisù è troppo liquida probabilmente abbiamo fatto questo errore