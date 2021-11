Tra meno di un mese avrà inizio l’inverno. C’è ancora tempo per godersi gli sgoccioli di questa piovosa stagione e tutto ciò che ha da offrire, magari provando questa morbidissima torta di mele con un inaspettato ingrediente segreto.

Per chi è più audace e vuole provare una torta un po’ diversa, suggeriamo non la classica torta di mele, ma questa soffice torta autunnale prima di lasciarci alle spalle questa stagione. Il suo ingrediente principale è un versatile ortaggio che in molti sostengono essere il vero e proprio re dell’autunno: la zucca.

In fondo è noto per la sua versatilità e, come in molti sanno, grazie al suo peculiare sapore può diventare un ottimo ingrediente per la preparazioni dolci, come avevamo già visto per la torta in tazza alla zucca pronta in cinque minuti. Stavolta la useremo però per preparare una torta un po’ più complessa, usando una ricetta comunque adatta a chi è novizio ai fornelli e vuole mettersi alla prova preparando un dolce.

Ingredienti per uno stampo da 18 cm

125 g di polpa di zucca cruda (scegliere una varietà soda e compatta);

140 g di farina 00;

50 ml di olio di semi di girasole;

40 ml di latte;

60 g di mandorle pelate tritate;

115 g di zucchero semolato;

2 uova grandi;

3/4 di bustina di lievito in polvere per dolci;

butta grattugiata di 1 arancia;

2 cucchiai di succo di arancia;

1 pizzico di sale;

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Non la classica torta di mele, ma questa soffice torta autunnale prima di lasciarci alle spalle questa stagione. Vediamo quindi come prepararla. Dopo aver tagliato la zucca e averla privata della buccia, immetterla in un frullatore assieme a olio e latte. Azionarlo più volte fino ad ottenere una purea liscia. Prendere una ciotola e montare al suo interno gli albumi a neve assieme al sale e ad un paio di cucchiai di zucchero. In una seconda ciotola, montare i tuorli, il resto dello zucchero e la buccia d’arancia. Aggiungere il succo di arancia e mescolare, per poi versare all’interno del composto gli albumi ben spumosi e girare nuovamente. In un altro contenitore, mescolare la farina con le mandorle tritate e il lievito, dopo averlo setacciato con cura. Incorporare una manciata di farina all’impasto e mescolare dal basso verso l’alto, per poi tornare ad aggiungerla a mano a mano, fino ad esaurimento. Prendere una teglia, imburrarla e infarinarla. Versare al suo interno l’impasto e livellarne la superficie.

Cottura

Infornare la teglia in forno preriscaldato a 170° e far cuocere per circa 35 minuti, fin quando la superficie della torta non si dorerà leggermente. Infine, farla raffreddare nello stampo per un quarto d’ora, sformarla e farla raffreddare per un’altra ventina di minuti, per poi spolverarla con lo zucchero a velo. Solo a questo punto la soffice torta alla zucca sarà davvero pronta.