Solitamente si parla di pizza napoletana, ma esiste anche una versione alternativa. L’arte del pizzaiolo è stata riconosciuta dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità, di cui la pizza napoletana è la rappresentazione concreta.

La nascita della pizza si fa risalire a un arco temporale che va dal ‘500 al ‘600. Tuttavia, nel corso degli anni questa ricetta si è evoluta ed è stata rivisitata in mille modi. Dunque, cuciniamo non la classica pizza, ma una versione dolce davvero squisita, ma ancora poco conosciuta.

Una ricetta davvero sfiziosa e facile da realizzare, che metterà d’accordo amanti della pizza e del dolce. Ingrediente che non deve assolutamente mancare è la crema, condimento essenziale della nostra pizza.

Pizza di crema e amarene

Per realizzare questa ricetta occorrono questi ingredienti:

Pasta frolla:

300 g di farina;

200 g di burro;

150 g di zucchero;

1 uovo;

1 tuorlo;

1 limone;

1 pizzico di sale.

Crema pasticcera:

1 litro di latte;

6 tuorli;

250 g di zucchero;

50 g di farina;

1 bustina di vanillina;

1 pizzico di sale.

Ripieno:

150 g di marmellata di amarena.

Non la classica pizza, ma una versione dolce davvero squisita

Come abbiamo detto un’idea sfiziosa ma anche una ricetta semplice, ecco come procedere:

Preparare prima la pasta frolla. Disporre la farina a fontana sulla spianatoia e al centro mettere burro a pezzettini, zucchero, l’uovo e il tuorlo, la buccia grattugiata del limone e un pizzico di sale. Cominciare a lavorare gli ingredienti tutti assieme facendoli amalgamare bene.

Non appena l’impasto è omogeneo formare una palla e avvolgerla nella pellicola. Mettere a riposare per circa trenta minuti in frigorifero prima di utilizzarla.

Preparare nel frattempo la crema pasticcera. In una casseruola versare il latte e portarlo a ebollizione. In un’altra casseruola mescolare i tuorli d’uovo e lo zucchero. Lavorare bene con la frusta fino a far diventare il composto spumoso. Incorporare la farina facendo in modo che non si formino grumi, aggiungere un pizzico di sale e sistemare la casseruola sul fuoco a calore moderato.

Continuando a sbattere con la frusta versare, poco alla volta, il latte caldo. Quando la crema si sarà addensata, toglierla dal fuoco, versarla in una terrina e farla raffreddare. A questo punto stendere la pasta frolla in due dischi, uno più grande e uno più piccolo. Con quello più grande foderare uno stampo imburrato e infarinato, facendo aderire bene la pasta sul bordo. Riempire facendo prima uno strato di crema pasticcera, poi uno di marmellata e per finire un altro di crema.

Coprire con l’altro disco di pasta premendo bene tra le dita i bordi della pasta per non farla aprire. Infine, infornare la pizza dolce a temperatura media per circa 40 minuti.

