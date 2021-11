Scoprire di avere delle macchie di muffa sui capi può gettarci nello sconforto. La muffa non solo lascia sui nostri vestiti un terribile odore, ma può anche essere molto pericolosa per la nostra salute.

La prima reazione che molti di noi hanno è quella di buttare via i capi ammuffiti. In realtà, possiamo recuperare questi vestiti e liberarli dalla muffa usando dei semplici rimedi naturali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Infatti, non la candeggina ma per capi finalmente liberi dalla muffa bastano 5 trucchetti della nonna super efficaci e a costo zero.

Perché compare la muffa sui vestiti

La muffa può depositarsi sui vestiti se li riponiamo in armadi che stanno molto vicini a pareti fredde. Questo rende difficile la circolazione dell’aria e quando le temperature scendono molto, le spore si depositano dalle pareti agli armadi.

Questo però non è tutto: anche ritirare i vestiti quando ancora non sono del tutto asciutti favorisce la formazione di muffa.

Inoltre, i mobili in legno sono maggiormente soggetti alla formazione di muffa perché sono molto porosi. Ecco quindi che non solo bicarbonato ma ecco come eliminare velocemente la puzza di muffa dai mobili di legno con 5 furbi trucchetti poco conosciuti.

Non la candeggina ma per capi finalmente liberi dalla muffa bastano 5 trucchetti della nonna super efficaci e a costo zero

Il primo rimedio incredibilmente efficace contro le macchie di muffa è l’unione tra percarbonato di sodio e il succo di limone.

Il percarbonato di sodio è una soluzione ecologica che permette di eliminare la muffa dai tessuti bianchi. Diluiamo un cucchiaio di questo prodotto in un bicchiere di acqua calda. Uniamo anche il succo di mezzo limone e pretrattiamo la macchia. Quando vediamo che questa inizia a schiarirsi, possiamo mettere il capo in lavatrice.

Sapone di Marsiglia o latte caldo

Se i capi da trattare non sono bianchi ma colorati, possiamo utilizzare il sapone di Marsiglia. Abbiamo già svelato i 6 incredibili usi alternativi del sapone di Marsiglia di cui solo pochi sono a conoscenza. Infatti, forse non tutti sanno che il sapone di Marsiglia può eliminare in modo delicato le macchie di muffa.

Tutto ciò che dobbiamo fare è pretrattare la macchia con una soluzione di acqua calda e sapone di Marsiglia liquido o in scaglie. Dopo un’ora la macchia di muffa si sarà ammorbidita e potremo lavare il capo in lavatrice.

In alternativa, immergiamo il capo in una bacinella piena di latte ben caldo. Quando sarà freddo, la muffa sarà meno resistente e potremo procedere al lavaggio.

Limone e sale grosso

Per capi come nuovi possiamo creare una soluzione antimuffa usando acqua tiepida, sale grosso e succo di limone.

Misceliamo in mezzo litro d’acqua il succo di mezzo limone e 2 cucchiai di sale grosso. Applichiamolo sulla macchia, strofiniamo per bene, facendo attenzione a non rovinare il capo, e procediamo al normale lavaggio in lavatrice.

Se invece il capo in questione è di lana, mettiamolo in ammollo in acqua fredda alla quale aggiungiamo sale e limone. Dopodiché, impostiamo nella lavatrice il programma “lana” per non rovinare il capo.

Consiglio in più

Se vogliamo eliminare una piccola macchia di muffa in modo rapido, usiamo qualche goccia di alcol alimentare. Quello che usiamo per preparare i liquori è in grado di eliminare velocemente le macchie di muffa sui capi.