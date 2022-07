I piatti freddi salvano pranzi e cene di molte famiglie, soprattutto quando il caldo è asfissiante e la voglia di accendere i fornelli è pari allo zero. Generalmente, le insalate rappresentano un’ottima soluzione per garantire per più giorni un pasto fresco e completo. In più, è un modo per recuperare cibo avanzato ed evitare inutili sprechi.

Per esempio, se avanza del pollo o una fettina di vitello, potremmo aggiungerla a una ricca insalata. Ma la regina delle insalate estive è sicuramente quella di riso, un classico di ogni stagione che prevedere l’uso di vari ingredienti. Il riso è un alimento sano che si sposa con svariati elementi, con i sottaceti, pisellini, mais, pomodorini, formaggi, tonno. A seconda degli ingredienti che abbiamo in casa, componiamo l’insalata di riso che incontra i nostri gusti.

Non insalata di riso, di mare o russa, ecco 2 ricette sfiziose per un piatto unico fresco

Non di meno quella di mare è un’insalata delicata, dove il sapore del pesce fa da padrona. Un piatto unico a base di pesce, con all’interno calamari, cozze, vongole, polpo, gamberetti, con l’aggiunta di qualche verdura e un condimento di olio e limone.

Può essere servito come antipasto per occasioni più particolari, o anche come piatto principale per pasti veloci, comodo anche da portare in spiaggia in un contenitore ermetico. Mentre è decisamente più particolare e impegnativa l’insalata russa, che prevedere una preparazione più lunga e meticolosa. Oltre a cuocere a vapore piselli, carote e patate, dovremo preparare delle uova sode e la maionese fatta in casa, per poi mescolare gli ingredienti e servire fredda.

Per realizzare piatti unici estivi, non insalata di riso, di mare o russa ecco 2 ricette veloci da realizzare e dal sapore particolare.

Gli ingredienti

Per realizzare la prima ricetta serviranno i seguenti ingredienti:

300 gr di rucola e mix di lattughe;

90 gr di mozzarella fresca;

150 gr di speck o prosciutto crudo;

200 gr di mirtilli;

100 gr di noci.

Basterà lavare e tagliare a pezzi i vari ingredienti, per poi mescolarli e disporli all’interno di un piatto profondo. Condiamo, infine, con sale, olio extravergine d’oliva per assaporare questa fresca insalata dal gusto leggermente agrodolce.

Per portare in tavola un’insalata sfiziosa e saporita, potremmo usare questi ingredienti:

180 gr di ceci già lessati;

150 gr di arance;

150 gr di finocchi;

80 gr di olive;

80 gr di aringa o acciughe.

Una ricetta che si ispira alla tradizione siciliana, ma arricchita con alimenti ricchi di sapore. Tagliamo e uniamo gli ingredienti, condiamo infine con olio e sale e accompagniamo questa strepitosa insalata con dei crostini di pane nero.

