Ogni anno durante le varie settimane della moda (New York, Londra, Milano e Parigi) vanno in scena le sfilate che anticipano quelle che saranno le tendenze future. C’è chi ha l’occhio rapido nel captarle e le indossa già, sfoggiando magnifici look, e chi invece attende la stagione giusta. Anche perché, ricordiamo che, nei mesi di settembre, sono presentate le collezioni primavera estate dell’anno successivo. E quindi le tendenze viste a settembre saranno poi indossate l’anno dopo nella stagione calda.

I nuovi trend prendono il posto di quelli vecchi

Se arrivano nuovi trend significa che questi prenderanno il post di quelli attuali, trasformandoli in capi fuori moda. Alcuni capi o accessori sono assolutamente intramontabili (come, ad esempio, alcune borse iconiche di Brand come Fendi, Gucci o Prada). Altri capi, invece, rimarranno nell’armadio a prendere polvere perché ormai fuori moda.

Non indossiamo questi pantaloni ormai fuori moda, ecco invece quelli di tendenza

I pantaloni che non dobbiamo indossare, e questo non significa buttarli perché la moda è ciclica e quindi torna, sono gli skinny jeans. Parliamo in particolare della moda maschile che ha abbandonato da un pochino di tempo il jeans super attillato e che non lascia spazio all’immaginazione. Che siano jeans neri, chiari o blu scuro non fa differenza. Lo skinny è démodé. Ma allora cosa va di moda? Qual è il pantalone uomo da indossare?

Ecco i pantaloni di tendenza

Il pantalone trend del momento per uomo è il jeans a gamba dritta oppure straight. Questo jeans cade perfetto sulla silhouette, segue la linea dei fianchi e delle gambe e scende dritto dal ginocchio alla caviglia. Un modello non attillato che si adatta alle diverse fisicità.

Per essere veramente alla moda, però, non deve superare la caviglia e quindi creare pieghe alla fine della gamba. Assolutamente vietati sono i risvolti, deve cadere liscio e perfetto.

C’è anche quello sartoriale

Altro pantalone che va di moda è il pantalone sartoriale. Un modello classico che cade perfetto sulla figura maschile e che possiamo abbinare sia con una camicia, per delle situazioni più formali, sia con una felpa se invece vogliamo avere un attitude più casual. Perfetto, inoltre, se abbinato con una scarpa elegante, ma anche con una sneakers. Quindi, addio skinny jeans e non indossiamo questi pantaloni perché ormai fuori moda, ecco quelli che invece dobbiamo portare perché di tendenza.

Lettura consigliata

