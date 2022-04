Non in umido o con patate, questo pesce magro è un’esplosione di gusto se preparato velocemente in padella così

Quando si tratta di cucinare questo tipo di pietanze non servono cotture eccessive o dover aggiungere tanti ingredienti. Valorizzare il sapore del pesce, infatti, richiede davvero poco sforzo. Questo vale specialmente quando la materia prima è già di ottima qualità.

Il merluzzo essiccato, ad esempio, è un prodotto ittico che può regalare davvero tanta soddisfazione in cucina. L’Italia sarebbe, anche, tra le più grandi importatrici dello stoccafisso, ovvero il nome del merluzzo sottoposto a un accurato processo di essiccazione. Questo pesce è reperibile tutto l’anno ed è veramente magro. Le sue proprietà lo renderebbero adatto anche a regimi ipocalorici.

Ma come cucinarlo per esaltarne il gusto? Molti conoscono le ricette delle stoccafisso alla messinese, di quello con patate o le olive, dello stoccafisso in umido, alla napoletana o alla genovese. Ma se volessimo valorizzarlo con pochi ingredienti e usando anche ortaggi di stagione?

Ingredienti per questo stoccafisso in bianco

600 grammi di stoccafisso già ammollato;

circa 500 grammi d’acqua fredda;

una foglia di alloro;

mezzo limone;

sale a piacere;

3 scalogni;

200 grammi di pancetta affumicata;

un bicchiere di liquore tipo Martini secco;

400 grammi di asparagi;

50 grammi di prezzemolo tritato;

panna da cucina q.b.(facoltativa).

Come bollire correttamente lo stoccafisso

Bisognerà prepararlo non in umido o con patate, questo pesce, infatti, accompagna perfettamente il sapore delicato degli asparagi e quello deciso della pancetta.

La prima operazione consiste nel lessare lo stoccafisso già precedentemente ammollato. Basterà collocarlo in una pentola capiente con acqua fredda, alloro, limone e sale. L’alloro servirà a far sprigionare al pesce tutto il suo incredibile sapore e il limone a esaltarlo.

Quindi, portare tutto a ebollizione e cuocere per un quarto d’ora. Far riposare il pesce nell’acqua aromatizzata per altri 15 minuti a fuoco spento. Tenere da parte circa un bicchiere di quest’acqua di cottura.

Non in umido o con patate, questo pesce magro è un’esplosione di gusto se preparato velocemente in padella così

A questo punto, soffriggere gli scalogni e la pancetta a cubetti. Poi, sfumare con il liquore, lasciando evaporare tutto l’alcol. Aggiungere gli asparagi precedentemente puliti e tagliati in fette sottili, il prezzemolo, lo stoccafisso e l’acqua di cottura.

Basterà farlo cuocere per altri 5 minuti con questi ingredienti. In questa fase è possibile aggiungere della normale panna da cucina per creare una salsina. Far cuocere il pesce nella panna per altri 5 minuti e servire ben caldo.

