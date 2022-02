I secondi piatti sono sempre più elaborati rispetto a primi, antipasti e contorni.

Lavorare carne e pesce e trasformarli nelle portate principi di un pranzo o una cena richiede sempre una certa abilità. Tra le carni bianche possiamo trovare pollo e tacchino.

Il primo, in particolare, è il vero re della versatilità in cucina, perché è possibile prepararlo in centinaia di modi diversi. Il pollo alle mandorle, ad esempio, può diventare un piatto all’italiana se si aggiunge questo ingrediente conosciutissimo.

La tagliata di carne fu inventata, con molta probabilità, a Pisa, nel 1973 ma è tipicamente a base di carne di manzo. Questa ricetta, invece, mostra come poterla ricreare anche con il pollo, in una sua variante speziata e buona da leccarsi i baffi.

Gli ingredienti per preparare questa ricetta per 4 persone

Questo pollo si prepara non in umido e nemmeno alla griglia, perché la cottura è in padella e poi in forno. Per replicarlo occorreranno:

un petto di pollo:

una cipolla;

paprika q.b.;

rosmarino q.b.;

pepe a piacere;

origano essiccato a piacere;

un cucchiaio di senape;

3 cucchiai di timo;

250 grammi di yogurt bianco;

prezzemolo q.b.;

4 patate;

uno spicchio di aglio intero;

peperoncino q.b.;

un cucchiaio di erba cipollina;

olio d’oliva q.b.;

sale a piacere.

Non in umido e nemmeno alla griglia, questa tagliata di pollo a fette è sfiziosa e morbida anche fredda

Ripulire il pollo dalle cartilagini e tagliarlo a metà, farlo marinare con olio e sale in frigorifero per circa mezz’ora.

Cuocerlo, poi, in padella per 4 minuti da entrambi i lati. Quindi, passarlo in forno a 200° C per mezz’ora, coprendolo durante la cottura.

Nel frattempo, dedicarsi alla salsa allo yogurt. Tritare il prezzemolo, l’erba cipollina e l’aglio. Versare lo yogurt in una ciotola e aggiungere il trito appena preparato, il peperoncino, un po’ di sale e l’olio e mescolare. Mettere la salsa in frigorifero.

Come terminare questo secondo piatto

Lavare le patate, pelarle e metterle in acqua fredda per un quarto d’ora. Quindi, tagliarle a rombo e collocarle in degli spiedini. Preparare una salsa di olio, senape, timo, sale e pepe e usarla per spennellare le patate. Cuocerle a 180° C per 20 minuti.

In una ciotola, inserire cipolla tritata, 2 rami di rosmarino, paprika, origano, sale e pepe. Far raffreddare leggermente il pollo e tagliarlo in fette oblique. Scaldare un cucchiaio di olio in padella, aggiungere il pollo e le spezie per 10 minuti. Servire con le patate e la salsa alo yogurt.

Per chi, invece, preferisce il vitello, ecco come cucinare una tagliata di carne come al ristorante in soli 9 minuti.