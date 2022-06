Non in umido e neanche lessi in bianco, ecco come preparare un contorno saporito di fagiolini freschi utilizzando pochi ingredienti

Con il caldo e l’afa le energie sembrano mancare. Si fa fatica anche a compiere le operazioni quotidiane più semplici: una passeggiata, fare la spesa, ecc. Per non parlare, poi, del momento del pranzo e della cena, quando siamo costretti a rimanere anche per ore davanti ai fornelli.

Ecco perché in estate si prediligono piatti semplici e leggeri. Pensiamo a un’insalata di riso, una pasta fredda o delle frittate veloci.

Non in umido e neanche lessi in bianco, ma ecco come preparare un contorno saporito di fagiolini freschi utilizzando pochi ingredienti

Per combattere il caldo afoso, la frutta e la verdura di stagione, sembrerebbero essere un vero e proprio toccasana. Infatti, in questo periodo dell’anno, la natura ci regala dei prodotti davvero meravigliosi. Fragole, albicocche, angurie, peperoni, ecc.

Non tralasciamo i fagiolini, che con il loro colore verde brillante fanno capolino sui banchi del supermercato. Parliamo di un baccello non maturo del fagiolo dalle proprietà nutrizionali davvero notevoli. Oltre alla presenza delle fibre che agirebbero a livello intestinale, anche le vitamine e i minerali svolgerebbero delle funzioni importanti. Questi elementi potrebbero proteggere il cuore, rafforzare le difese immunitarie e agire sul metabolismo.

I fagiolini sono un alimento molto versatile. Possiamo prepararli in umido con il pomodoro, o semplicemente lessarli in acqua salata e condirli con un filo di olio EVO.

Ma se siamo stanchi dei soliti piatti, possiamo cucinare i fagiolini seguendo la ricetta che forniremo nelle prossime righe.

Ecco gli ingredienti:

500 g di fagiolini;

80 g di pane raffermo;

olio EVO q.b.;

1 spicchio di aglio;

qualche fogliolina di menta;

olive nere denocciolate q.b.;

peperoncino q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Iniziamo la ricetta lavando i fagiolini sotto l’acqua corrente. Spuntiamoli da entrambe le estremità e eliminiamo il filamento. Lasciamoli lessare, in acqua salata, per qualche minuto.

Nel frattempo versiamo l’olio EVO in una padella antiaderente, aggiungiamo uno spicchio di aglio e il peperoncino. Facciamo rosolare, uniamo le olive nere e i fagiolini bel scolati e ancora croccanti.

In un’altra padella versiamo un filo di olio EVO, un pizzico di peperoncino e aggiungiamo il pane raffermo, precedentemente tritato con un mixer da cucina. Dobbiamo ridurlo in piccole briciole. Lasciamo che diventino ben dorate.

Una volta pronte, aggiungiamo le molliche di pane raffermo nella padella dei fagiolini e amalgamiamo tutti gli ingredienti. Spegniamo il fuoco e serviamo il nostro contorno aggiungendo qualche fogliolina di menta.

Non in umido e neanche lessi in bianco, dunque, se abbiamo voglia di fagiolini, possiamo prepararli seguendo la ricetta appena fornita.

