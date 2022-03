Ogni stagione ci regala frutti e ortaggi molto preziosi. Siamo ormai nell’ultima parte di marzo e nei negozi ortofrutticoli possiamo trovare gli asparagi. Con quest’ortaggio possiamo cucinare semplici ma gustosi primi piatti, ma anche contorni buonissimi. La stagione di raccolta degli asparagi va da marzo a giugno ed è dunque molto breve. Sfortunatamente, ad incidere sono anche le precipitazioni e il clima, che molto spesso è davvero imprevedibile. Nonostante il loro sapore particolare e leggermente amarognolo, mangiare gli asparagi è importante perché sono davvero ricchi di minerali e poveri di calorie. Oggi vogliamo suggerire una ricetta molto semplice e veloce da realizzare, ma ricca di gusto e sostanziosa. Se vogliamo cucinare gli asparagi in modo diverso, questa idea salva cena fa al caso nostro. Con pochissimi ingredienti potremo accontentare grandi e piccini in modo davvero semplice.

Ingredienti

400 g di asparagi;

100 g di gorgonzola;

100 g di formaggio grattugiato;

4 uova;

25 g di farina 00;

un ciuffetto di prezzemolo;

sale q.b.;

pepe q.b.

Non in padella o lessi, ma al forno gli asparagi sono perfetti per una cena veloce e sfiziosa che conquisterà tutti

Laviamo gli asparagi con molta cura, poggiamoli su un tagliere e puliamoli. Rimuoviamo il gambo duro, togliamo possibili punte danneggiate e con un pelapatate eliminiamo la parte più esterna e fibrosa. Tagliamo gli asparagi a pezzetti molto piccoli con un coltello e lasciamoli a bagno per qualche minuto in acqua fredda.

Intanto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. In un recipiente, lavoriamo le uova con il sale e il pepe. Uniamo anche il formaggio grattugiato, la farina e il prezzemolo lavato e tritato finemente. Aggiungiamo gli asparagi tagliati a pezzetti ed amalgamiamo il tutto.

Imburriamo una pirofila e versiamo il composto di asparagi al suo interno. Tagliamo a pezzetti il gorgonzola ed aggiungiamolo nella pirofila in modo da coprire il composto uniformemente. Inforniamo lo sformato di asparagi e gorgonzola e lasciamolo cuocere per circa 30 minuti.

Consigli

Non in padella o lessi, ma gli asparagi cucinati così ci regalano un’autentica esplosione di sapore. Non sprechiamo nulla di quest’ortaggio perché con i suoi scarti possiamo realizzare pietanze salutari ed incredibilmente gustose. Se li tagliamo in modo molto sottile, potremo accorciare i tempi di preparazione e cottura della pietanza. Questo sformato è perfetto per una cena veloce e possiamo prepararlo in anticipo e consumarlo anche freddo. Infine, se abbiamo degli ospiti e vogliamo presentare il piatto in maniera più graziosa, possiamo anche decidere di realizzare lo sformato in pirottini monoporzione.

Approfondimento

Come cucinare gli asparagi con la pasta senza farli lessi o al forno e preparare un primo piatto veloce e sorprendente