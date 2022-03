Se vogliamo davvero mangiare sano e riuscire a risparmiare qualcosa, dovremmo rispettare una regola fondamentale: seguire la stagionalità dei prodotti. Per nostra fortuna, marzo è un mese davvero incredibile. In questi giorni abbiamo a disposizione gli agretti, ottimi per depurare l’intestino e controllare l’appetito. Oppure i carciofi, gli asparagi e le rape. Un posto importante, però, lo occupano i finocchi. Oggi parleremo proprio di loro e vedremo come trasformarli in un secondo morbido e sfizioso. E ci stupiremo perché li cucineremo non in padella o gratinati. Ma soprattutto perché useremo soltanto 5 ingredienti, che quasi sicuramente abbiamo già in casa

Il metodo geniale per cucinare i finocchi

Il finocchio è uno degli ortaggi più ricchi di sostanze nutritive in assoluto. È povero di calorie, contiene minerali importanti come il selenio, il potassio e il calcio e moltissime vitamine. Purtroppo, però, quando andiamo a cucinarlo, spesso pecchiamo di fantasia e optiamo sempre per i finocchi in padella o per i finocchi gratinati. È il momento di dare una svolta al nostro ricettario e provare la sfiziosissima tatin di finocchi.

Gli ingredienti per la tatin di finocchi

Per preparare 6 porzioni di tatin ai finocchi avremo bisogno di:

1,2 kg di finocchi freschi;

1 rotolo di pasta sfoglia rotonda;

60 g di burro;

30 g di pecorino romano grattugiato;

sale e pepe per condire.

Non in padella o gratinati, è questo il modo geniale di cucinare i finocchi con soli 5 ingredienti che svolterà la nostra primavera

Iniziamo dalla pulizia dei finocchi. Togliamo il ciuffo e le foglie esterne (che potremo riutilizzare per altre ricette) e poi dividiamoli a metà.

Completata l’operazione, prendiamo una padella e facciamo sciogliere il burro tenendo da parte una noce. A questo punto mettiamo dentro anche i finocchi e facciamoli cuocere per circa 8-10 minuti coperti e a fiamma media.

Abbassiamo il fornello e cuociamo per un altro quarto d’ora girando spesso i finocchi. Adesso dobbiamo prendere uno stampo rotondo e ungerlo con la noce di burro rimasta. Disponiamo i finocchi a raggiera e ricopriamoli con il pecorino grattugiato.

Regoliamo il sapore con il sale e il pepe e ricopriamo gli ortaggi con la pasta sfoglia. Copriamo anche i bordi e con uno stuzzicadenti foriamo il rotolo di pasta in più punti. Non ci resta che cuocere in forno a 180 gradi per 25 minuti, girare la tatin e andare in tavola. Ovviamente dopo averla fatta raffreddare per qualche minuto.

