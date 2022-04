È praticamente impossibile trovare qualcuno a cui non piaccia il limone. Questo agrume dalla buccia color giallo intenso è indispensabile in ogni cucina. Ideale per condire insalate, macedonie o per dare quel tocco in più a piatti di pesce. Il citrus limon ha tanti benefici per la salute, oltre ad avere un buon apporto della preziosa vitamina C. Per questo è importante sapere come preservarlo al meglio e godere del suo sapore fresco e molto estivo.

Siamo abituati ad acquistare i limoni nei sacchetti e riporli subito in frigo o congelarli. Così pensiamo di allungare i tempi di conservazione e poterli sfruttare ogni volta che vogliamo. Ma in realtà questi due metodi non sarebbero quelli più efficaci per preservarne la freschezza. È vero che in qualche modo si rallenta il deperimento, ma a discapito del gusto.

Non in frigo né in congelatore, per conservare i limoni e averli freschi a lungo basta qualche trucco della nonna

Prima di scoprire come conservare i limoni già raccolti, parliamo degli alberi di limoni da balcone o giardino. Per raccogliere limoni sempre freschi l’importante è concimarli nel modo giusto, anche con nutrienti naturali. Quando i nostri limoni saranno spuntati, evitiamo però di farci prendere dalla frenesia e raccoglierli subito. Se rimangono attaccati al ramo matureranno più lentamente e rimarranno freschi per almeno un paio di mesi. Raccogliamoli solo quando ci servono e così avremo una scorta sempre fresca a disposizione.

Quando li acquistiamo, invece, è bene fare attenzione ad alcune cose. Controlliamo che siano ben compatti e sodi al tatto, che la buccia non abbia puntini neri. Preferiamo, se possibile, i limoni che hanno ancora il picciolo e la foglia e non togliamola, lasciamola attaccata. Controlliamo che non siano stati deverdizzati, cioè che non siano stati trattati con l’etilene. Sebbene questo processo sia sicuro, serve per far accelerare la maturazione e il cambio di colore da verde a giallo. Influendo così sul sapore, oltre che sulla durata.

Come conservarli a casa

Il modo migliore per allungarne la durata è conservarli a temperatura ambiente. Si possono tenere in un cestino con l’altra frutta senza problemi, ma lontano da luce e fonti di calore. Possiamo tenerli anche vicino alle mele, perché i limoni non sono frutti climaterici e non maturano dopo la raccolta. In questo modo i nostri limoni rimarranno freschi e saporiti anche per due settimane. Ma se proprio vogliamo tenerli in frigo e provare ad allungarne la durata, meglio in una ciotola d’acqua. Così non si disidrateranno e non avranno subito quell’aspetto rinsecchito.

Quindi, non in frigo né in congelatore, se vogliamo far durare i limoni è importante evitare anche gli sbalzi di temperatura. Se poi abbiamo un vecchio limone ormai secco e duro in frigo, non c’è da disperare. Possiamo ancora recuperarlo, basterà reidratarlo, così da poter utilizzare il suo succo.

Approfondimento

Il metodo più efficace per spremere il limone e non sprecarne neanche una goccia