Non sappiamo mai cosa fare quando per sbaglio si rompe un vetro in casa. A volte non siamo neanche rimborsati dall’assicurazione se la causa dell’incidente non è prevista nel contratto. Che sia una finestra o una porta è un bel guaio e bisogna armarsi di pazienza per trovare la soluzione migliore.

Se chiamiamo un esperto per la sostituzione del vetro della finestra o porta che sia, i prezzi sono medio alti. Per un intervento classico si possono spendere dai 100 ai 150 euro. In realtà non importa spendere molto per riparare e cambiare un vetro rotto ma bastano meno di 100 euro.

Come rimuovere e ripulire l’infisso

Se il vetro non è riparabile facilmente con una colla speciale o resine epossidiche o paste levigatrici, dobbiamo rimuoverlo. Purtroppo non sempre è possibile rimettere insieme i cocci, quindi iniziamo pian piano a rimuovere i pezzi rotti. Ovviamente è fondamentale utilizzare un paio di guanti di protezione che si trovano in qualsiasi ferramenta.

Dopo ciò iniziamo a smontare l’infisso che sia in legno o metallo. Aiutiamoci con cacciavite e martelletto per rimuovere l’eventuale guarnizione in gomma. Assicuriamoci di rimuovere eventuali tracce e residui di vetro o silicone intorno all’infisso.

A questo punto occupiamoci di prendere le misure giuste per acquistare o recuperare un nuovo pezzo di vetro. Si possono trovare ad un prezzo minimo di 20 euro fino a 80 euro, sempre secondo lo spessore e le dimensioni che ci servono.

Come inserire il nuovo vetro nella struttura

Infatti, una volta trovato il nuovo pezzo possiamo procedere all’installazione. Normalmente si utilizzeranno silicone e stucco, all’occasione serviranno dei chiodi da fissare se la struttura è in legno.

L’importante comunque è rendere stabile e saldo il vetro nella struttura e l’infisso va fatto scorrere lungo i cardini della finestra.

