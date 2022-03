Chi ha un animale con cui condivide ogni giorno della propria vita pensa spesso di conoscere tutto su di lui. La realtà è che, dietro molti comportamenti dei nostri amici a quattro zampe, si nasconde un linguaggio a noi poco chiaro. Siamo così abituati a vivere con un cane o con un gatto, che spesso diamo per scontato gesti come scodinzolare o rotolarsi a pancia in aria.

Per esempio, cosa significa se il mio cane mi lecca i piedi? Mi vorrà dire qualcosa? Oggi interpreteremo uno dei comportamenti più comuni e noti del cane, ma anche del gatto. Infatti, non immagineremmo mai perché i cani scodinzolano e perché spesso e volentieri anche i gatti lo fanno.

Due animali molto diversi e un comportamento simile ma che, probabilmente, ha significati molto differenti. Questo articolo ci farà scoprire che l’ondeggiare della coda non è solo segno di eccitazione o felicità. Vediamo insieme perché e in quali occasioni scodinzolare assume significati diversi.

Non immagineremmo mai perché i cani scodinzolano ma soprattutto perché anche i gatti lo fanno e cosa vogliono dirci

Siamo appena rientrati in casa e il nostro cane è già pronto a saltarci addosso sbattendo a destra e sinistra la sua coda. Sicuramente è molto felice di vederci e lo manifesta con uno dei più importanti ed evidenti segnali corporei canini. Scodinzolare non è un’azione consapevole, ma nasconde parecchi stati emotivi di fido.

Infatti, i cani possono scodinzolare in vari modi e per ragioni diverse. Per distinguerli, serve valutare alcuni parametri, come l’altezza della coda, la postura, i segnali vocali. Se la coda è portata alta, il cane probabilmente è contento e fiducioso. Al contrario, la coda bassa è sintomo di diffidenza e può essere un segnale pacificatore. Poi, se la coda protende verso destra significa rilassatezza, verso sinistra tensione. Per finire, più si muove veloce più il cane è eccitato, mentre coda bassa e movimenti rigidi corrispondono a nervosismo.

Ma abbiamo mai notato che anche il nostro gatto scodinzola? I motivi possibili sono tanti. Per esempio, una coda alta che si muove è sinonimo di sicurezza e felicità. Magari il gatto è felice di vederci o vuole giocare. Se il gatto scodinzola con la coda bassa potrebbe avere paura. Se invece il felino è infastidito, la coda si muoverà velocemente con piccoli scatti avanti e indietro. Allora, sarà meglio lasciarlo stare perché potrebbe attaccarci. Anche quando caccia, il gatto ondeggia con la sua coda in attesa di saltare sulla preda. Un’attenta osservazione ci dirà molto sui nostri amici animali.

