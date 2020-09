Quali sono i libri più venduti nei primi giorni di settembre 2020? Non immaginerai mai cosa ti sei perso questa settimana!

Che tu sia un lettore accanito, in cerca di consigli, o semplicemente tu voglia scegliere un buon libro da leggere nel week end, nel tempo libero o durante le vacanze, è molto probabile tu sia appassionato di libri di uno specifico argomento. È per questa ragione che una lista generica di libri best seller non può aiutarti nella scelta di un libro che vada bene nel tuo caso.

È importante conoscere quali sono oggi i libri più venduti nella categoria che più ti interessa. Per questo ti dovrebbe interessare quali libri sta acquistando in questo momento chi ha i tuoi stessi interessi. E magari leggere le loro recensioni e consigli.

Il libro thriller più venduto è “La casa delle voci” di Donato Carrisi. Il libro parla di uno psicologo specializzato in ipnosi per bambini. Tutto cambierà nella sua vita quando conoscerà Hanna Hall, paziente ormai adulta arrivata dall’Australia, disposta a tutto pur di chiarire il suo passato.

Il libro per ragazzi più venduto si chiama “Il mistero del London Eye” di Siobhan Dowd. Parla di un ragazzino di nome Ted. Nonostante i suoi 12 anni e la vaga stranezza capisce che è necessario mentire. Perché mentire? Per salvare l’indagine condotta da lui e sua sorella per ritrovare il Cugino Salim, scomparso misteriosamente dopo una gita sul London Eye.

Il romanzo più venduto è invece “La tua seconda vita comincia quando capisci di averne una sola” di Raphaelle Giordano. Parla di Camille, una madre non molto gioiosa che in un giorno di pioggia incontra il cosiddetto ambasciatore della felicità. La promessa che le fa è quello di renderla felice per sempre, ma per riuscirci Camille dovrà affrontare ogni emozione del proprio passato e viverla appieno. La vera lezione è che per riuscirci la felicità deve essere condivisa. Questo le cambierà la vita.

Con questi suggerimenti ti consigliamo di correre in biblioteca o in libreria! Perchè si sa che leggere libri è come esplorare uno, dieci, cento, mille mondi!