Non immaginavamo proprio che il cacao facesse così bene a queste due parti del corpo

Se il miele è il nettare degli dei, il cacao è il paradiso per noi esseri umani. Delicato, ma allo stesso tempo intenso, dolce ma dalle note salate, tutti amiamo il cacao sotto ogni sua forma.

Dalle barrette di cioccolato alle creme spalmabili, è possibile preparare ricette di ogni genere e sfruttarlo in cucina come meglio crediamo. I suoi benefici sono ben noti a tutti e in un precedente articolo (link qui) abbiamo detto quanto faccia bene al metabolismo e alla mente. Gli esperti, infatti, concordano nel dire che il cacao accelera il metabolismo e migliora l’umore, grazie alla presenza di magnesio e polifenoli.

Non solo linea e benessere mentale, alcuni studi hanno scoperto che questo alimento così pregiato apporta incredibili benefici anche ad altre parti del corpo.

Un recente studio condotto dalla Brown University, negli USA, ha dimostrato che i flavonoli, composti vegetali del cacao, aiutano il cuore. Un buon apporto di questi composti chimici, infatti, si associa ad un aumento del cosiddetto “colesterolo buono”, riducendo così il rischio di problemi cardiaci.

Ma non è tutto. Si è dimostrato anche che mangiare cioccolato aiuta la muscolatura, garantendo l’energia di cui i muscoli necessitano. Ecco perché i professionisti dello sport ne consigliano il consumo in caso di contratture muscolari.

Quanto e come mangiarlo

Dobbiamo precisare che il cacao a cui ci riferiamo non è ricco di grassi e molto lavorato, come quello bianco o alle nocciole. Il migliore da consumare è fondente almeno al 75%, fonte di benessere da tantissimi punti di vista. Precisiamo inoltre che la salute passa anche dalla moderazione, per cui meglio non abusarne, soprattutto se si soffre di colite o di altri disturbi gastrici.