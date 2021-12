Non il solito zucchero a velo sul pandoro di Natale ma questi 3 dolcificanti naturali più salutari e meno calorici

Uno degli aspetti più problematici delle vacanze natalizie è il cumulo di calorie a cui andiamo incontro. Infatti, per quanto vogliamo stare attenti, inevitabilmente, mangeremo cibi più pesanti, rischiando che la nostra dieta vada a farsi benedire. Tuttavia, alcuni eccessi si potrebbero evitare, con un po’ di creatività e di attenzione. Si pensi al pandoro, a cui nessuno rinuncerà mai. Però, potremo almeno evitare di inzupparlo di zucchero. Al suo posto, possiamo andare in cerca di condimenti altrettanto gustosi ma meno calorici. Quindi, quest’anno, non metteremo il solito zucchero a velo sul pandoro di Natale ma questi 3 dolcificanti naturali più salutari e meno calorici. Vediamo, quali sono.

La prima soluzione alternativa è il miele, che ha 306 calorie ogni 100 grammi, contro le 389 dello zucchero a velo. Ma non sarebbe solo una questione di calorie, ma anche una questione di salute. Inoltre, il miele presenterebbe proprietà antiossidanti, antimicrobiche, antinfiammatorie e immunomodulatorie. Insomma, se consumato nelle giuste quantità, è un toccasana per la salute.

La seconda soluzione consigliabile potrebbe essere lo sciroppo d’acero, con cui potremo condire il nostro caro pandoro. Anch’esso, come il miele, è liquido ed è altrettanto naturale in quanto ricavato dalla linfa naturale dell’acero. Esso presenta 250 calorie ogni 100 grammi, quindi avrebbe un apporto calorico nettamente inferiore a quello degli altri dolcificanti. In più presenta delle proprietà benefiche per la nostra salute.

Le proprietà benefiche delle alternative dello zucchero a velo

Lo sciroppo d’acero inoltre sarebbe ricco di sali minerali come: potassio, calcio e ferro, nonché di vitamine e acido malico. Quindi, è un prodotto remineralizzante ed energizzante, ma anche depurativo e drenante. Le proprietà attribuitegli, in sintesi, sono le seguenti: antiossidante, depurativo, drenante, energizzante. Poi: aiuta il sistema digerente e intestinale e riattiva termogenesi dei grassi.

Come terza soluzione, abbiamo lo sciroppo di agave, estratto dall’omonima pianta, consigliato già ai diabetici come alternativa allo zucchero. Il suo apporto calorico sarebbe pari a 310 calorie ogni 100 grammi. Inoltre, svolgerebbe un’azione remineralizzante, in quanto conterrebbe una grande quantità di calcio, magnesio, potassio e ferro. Infine, nonostante sia composto in buona parte da fruttosio, manterrebbe un indice glicemico più basso degli altri zuccheri, compreso il miele. Ecco, dunque, in definitiva come rendere delizioso il nostro pandoro, senza doverci abbandonare agli eccessi dello zucchero.