Le piantine grasse sono oltre che bellissime anche una salvezza per chi non ha il pollice verde. Richiedono poche attenzioni, poche innaffiature e sono estremamente decorative. Possiamo posizionarle su una mensola, sul davanzale o anche in un vaso di terracotta all’ingresso.

Le piantine grasse o meglio le piante succulente sono perfette anche per realizzare degli stupendi terrari. Una soluzione decorativa utilissima per chi ha poco spazio per un angolo verde in casa. Si può usare una ciotola di vetro, un vecchio acquario o anche una vecchia damigiana. Ma se vogliamo superarci davvero possiamo realizzare degli sfiziosi porta piantine a tema.

Oggi vedremo come realizzarne uno a forma di coniglio, ma in realtà possiamo creare qualsiasi soggetto. Creare una macchinina, una piccola carriola o un cestino che sembra di vimini. Con un po’ di creatività possiamo trasformare un banale vasetto in un’opera originale e creativa.

Non il solito vasetto ma un porta piantine grasse a forma di coniglietto da tenere in giardino o sul davanzale

Dopo aver elencato qualche idea creativa per decorare la casa con piccole succulente vediamo come realizzare questo coniglietto.

L’occorrente:

Spago;

colla a caldo;

rotolo di carta stagnola;

vasetto in vetro;

piantine succulente;

forbici.

Procedimento:

Prima di tutto prendiamo il vasetto di vetro, possiamo riutilizzarne uno degli omogeneizzati. Laviamolo e sterilizziamolo bene prima dell’uso. Mettiamo un po’ di colla a caldo su un punto della parte sfilettata. Prendiamo un capo dello spago e iniziamo ad avvolgerlo tutto intorno fino a ricoprire l’intera superficie. Applichiamo la colla ogni 3 o 4 cm per fissarlo bene. Arrivati alla base creiamo una spirale, fissiamo lo spago e tagliamolo.

Ora prendiamo la carta stagnola, strappiamo un foglio e accartocciamolo. Strappiamo un altro foglio e rivestiamo la pallina appena creata, ripetiamo il procedimento un altro paio di volte. Alla fine dovremo trovarci con una palletta a forma di patata. Questo sarà il busto del coniglietto.

E adesso?

Prendiamo un foglio più grande e ripieghiamolo come se stessimo impacchettando una scatola. Stringiamo una delle estremità fino a ritrovarci con una sorta di fiaccola, un’impugnatura e una parte liscia. La parte cilindrica sarà il braccio, appoggiamolo di fianco alla palletta precedente e avvolgiamoci intorno la parte liscia. Ripetiamo per creare l’altro braccio e poi altre 2 volte per le gambe. Creiamo allo stesso modo due orecchie da coniglio ma per ora lasciamole da parte.

Avvolgiamo lo spago tutto intorno al corpo del coniglio, fissandolo con la colla a caldo. Incolliamo al posto della testa il vasetto già rivestito e rivestiamo anche le orecchie. Con un po’ di colla a caldo fissiamole al vasetto che poi riempiremo con il terriccio e le succulente.

Quindi, non il solito vasetto ma un porta piantine davvero originale e creativo completamente fai da te. Potremo finalmente nascondere quegli orribili vasetti di plastica che rovinano l’estetica del nostro davanzale. In più tra un paio di mesi è Pasqua, cosa c’è di più carino che un coniglietto porta piante? Forse un coniglietto a pupazzetto ricavato da vecchi calzini spaiati.

