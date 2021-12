C’era una volta uno dei classici dolci natalizi, il pandoro, che una volta avanzato, diventava un gradevolissimo tiramisù. Addirittura, approfittando degli sconti sui pandori, una volta finite le feste, molti li acquistavano proprio per creare dei dolci alternativi. Magari con qualche festa dei bimbi in arrivo, un pandoro diventa un riciclo alternativo, gustoso e davvero piacevole. Ma, il tiramisù, per quanto amatissimo dagli italiani, potrebbe non essere il solo dessert che nasce da un pandoro. Non il solito tiramisù ma ecco come riciclare furbescamente il pandoro di Natale preparando a sorpresa il dolce più gradito di Capodanno. Vediamo qualche suggerimento in questo articolo dei nostri Esperti.

Quali prelibatezze si possono fare con il riciclo

Uno dei dolci più veloci che possiamo fare riciclando il pandoro sono delle piacevoli stelle farcite di crema pasticcera, panna o crema al cioccolato. Tagliando il cuore del pandoro a forma di stella e creando degli strati, collegati tra loro con le creme. Inserendo magari della crema al whisky, all’amaretto o al caffè. Una ricetta veloce, ma probabilmente anche abbastanza conosciuta. Cerchiamone invece una diversa dal solito.

Potremmo definirlo un rotolo di bontà, o una maxi-girella casalinga, questo dolce che faremo con:

il pandoro avanzato;

250 grammi di ricotta, possibilmente fresca;

120 grammi di cioccolato fondente;

80 grammi di scaglie di cioccolato;

2/3 cucchiai di zucchero;

zucchero a velo.

La preparazione del nostro dolce

Ecco le fasi di preparazione del nostro rotolo:

tagliamo il pandoro a fette, appoggiandolo su una pellicola e cercando di dargli una forma rettangolare. Possiamo coprirlo con della carta da forno e un mattarello;

prendiamo una terrina e inseriamo la ricotta, con le gocce o scaglie di cioccolato e lo zucchero. Mescoliamo fino a creare una crema omogenea;

spalmiamola sul rettangolo che avremo formato con il pandoro, schiacciando e arrotolando il dolce come se preparassimo un rotolo. Chiudiamolo e sigilliamolo per bene nella pellicola trasparente. Mettiamolo in frigorifero per un paio d’ore;

fondiamo nel frattempo il cioccolato e teniamolo pronto per versarlo sul dolce, assieme a una bella spolverata di zucchero a velo.

Servirà una bella passeggiata per smaltirlo, ma il sapore è davvero celestiale.

