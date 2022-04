Il tiramisù è il dolce nazionale, il dessert che gli Italiani amano di più e che preparano in mille occasioni diverse. È il dessert più apprezzato dai golosi di tutto il Mondo tanto da divenire il protagonista di gare importanti, come il Tiramisù World Cup, in cui pasticcieri professionisti e provetti si cimentano nel creare la preparazione più originale e perfetta del dolce. Eppure, gli esperti di Cucina della Redazione oggi vogliono sfidarlo con una alternativa originalissima e gustosa per portare una novità culinaria sulla nostra tavola. Una sfida non facile.

Una scelta originale e deliziosa

La preparazione che proponiamo è il gelato alla liquirizia, una scelta sicuramente originale e dedicata agli amanti della famosa radice. È un dessert perfetto per i giorni di festa, quando si cerca qualcosa di speciale anche in cucina.

Ingredienti per 6 persone:

300 ml di latte;

300 ml di panna da montare;

150 g di zucchero;

100 g di polvere di liquirizia.

Preparazione

In un tegame versiamo il latte con lo zucchero e la liquirizia e poniamo su fuoco dolce senza smettere di mescolare. Il composto non dovrà raggiungere l’ebollizione, ma solo permettere alla liquirizia di sciogliersi perfettamente e di amalgamarsi al latte e allo zucchero. Quando è pronto, lasciamolo riposare e raffreddare. Nel frattempo montiamo la panna a neve ferma e uniamola delicatamente al composto di liquirizia controllando che sia diventato tiepido. Se fosse troppo caldo, infatti, farebbe smontare la panna.

Non il solito tiramisù alle fragole o al pistacchio ma un dolce al cucchiaio davvero squisito da servire come dessert

Se abbiamo una gelatiera possiamo trasferirvi il composto e procedere secondo le indicazioni. Ma possiamo anche farlo raffreddare nel freezer e il gelato sarà altrettanto buono. In questo caso, versiamo la preparazione in una ciotola capiente e mettiamola nel congelatore. Avremo premura di girarla con un cucchiaio ogni ora fino a quando raggiunge la giusta consistenza, per evitare che si formino grumi. Dopo circa 6 ore il gelato sarà pronto per essere consumato. Avremo un dessert sicuramente originale e non il solito tiramisù alle fragole. È ottimo con una macedonia di frutta fresca o con altri gusti di gelato che ne esaltino il sapore, come il fiordilatte o la menta.

Per una preparazione più originale ed esteticamente gradevole, possiamo versare l’impasto in uno stampo di silicone della forma desiderata. Prima di servirlo lo decoreremo con del cioccolato fuso per un abbinamento raffinato e scenografico.

Il gelato alla liquirizia si può servire con un liquore dello stesso gusto servito freddo.

Lettura consigliata

Non la solita grigliata di carne ma un secondo davvero squisito e insolito ideale per un giorno di festa