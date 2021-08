Le bruschette rappresentano l’antipasto tipico di ogni pranzo o cena fuori con amici e parenti. Prima della pizza, di un primo o di un secondo, questo pezzetto di pane abbrustolito con sopra aglio, olio e pomodoro si abbina a tutto. Come dire di no al suo profumo inebriante e al suo sapore tanto semplice quanto intenso? Sì, perché la bruschetta al pomodoro (meglio ancora se fresco) è deliziosa e soprattutto leggera, così da non appesantire e poter gustare le altre portate.

E se invece decidessimo di dare un tocco di originalità al nostro piatto e di realizzare delle bruschette un po’ più “sostanziose”? Magari per un aperitivo con gli amici oppure per un antipasto da leccarsi i baffi. I nostri esperti di cucina hanno pensato a come rendere speciale anche il manicaretto più semplice del Mondo, ecco qualche esempio.

Non il solito pomodoro ma ricotta e altri ingredienti speciali per bruschette genuine e stuzzicanti

Il primo esempio vede protagonista un formaggio particolare, dal gusto deciso ma al contempo delicato. Parliamo del formaggio di capra, da abbinare magari a dei pezzetti di fichi: una bruschetta così buona che farà letteralmente esplodere le papille gustative.

Il secondo esempio ha come protagonista un altro formaggio magro, dal sapore altrettanto delicato. Parliamo della ricotta, a cui accostare delle fettine di zucchine, ancor meglio se in agrodolce, o dei pezzetti di pera e noci sbriciolate.

La nostra lista continua con un altro tipo di bruschetta, questa volta senza il formaggio e a base di pesce. Tonno, pomodori secchi e capperi è il trio che farà impazzire gli amanti del mare e dei sapori decisi.

Concludiamo con un classico degli antipasti, il prosciutto crudo, in questo caso da abbinare nuovamente ai fichi o ai pomodori secchi.

Il piatto perfetto

Come si prepara il piatto perfetto? Beh, con pochi ingredienti e con tanta fantasia. Basta scegliere ciò che più ci piace e perdere pochissimi minuti del nostro tempo. Raccomandiamo ai nostri Lettori di non dimenticare mai l’olio, preferibilmente extravergine d’oliva. Per chi volesse osare, suggeriamo anche di versare un filo di aceto balsamico o di glassa di aceto balsamico, dalla consistenza leggermente densa.

Dolce o salato, la cucina moderna ha scardinato le vecchie regole culinarie che volevano una divisione netta tra i due sapori. Infatti, oggi è possibile unire frutta e salumi, miele e formaggi senza che nessuno storca il naso solo sentendone parlare.

