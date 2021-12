Un buon piatto a base di pesce è il modo migliore per festeggiare il Natale con gusto e genuinità. Ora che il grande giorno si avvicina è necessario sciogliere in fretta gli ultimi dubbi su cosa portare in tavola.

C’è chi ha poche idee e chi proprio non sa cosa scegliere, ma poco importa. Infatti, con la ricetta di oggi vogliamo mettere d’accordo tutti quanti. In un battito di ciglia realizzeremo un delizioso carpaccio di pesce spada che stupirà anche i commensali più scettici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per prepararlo ci basterà una manciata di ingredienti e il risultato sarà davvero eccezionale. Vediamo subito tutto il necessario per la ricetta.

Ingredienti

Il nostro carpaccio di pesce spada sarà la soluzione perfetta per inaugurare il pasto o come secondo piatto sfizioso. Ecco l’indispensabile per 4 persone:

500 gr di pesce spada;

250 gr di latte;

50 gr di olio extravergine di oliva;

pepe verde e rosa in grani q.b.

Non il solito pesce spada al forno o in padella ma questa ricetta leggerissima e veloce conquisterà la tavola nelle feste

Prima di tutto ci occupiamo del nostro trancio di pesce spada. Se non lo abbiamo comprato a fette, tagliamolo con l’aiuto dell’affettatrice in 16 fettine spesse pochi millimetri. Poi togliamo la pelle a ognuna e sistemiamo il pesce in una teglia apposita.

Ora pensiamo alla marinatura. In un recipiente versiamo prima il latte e poi l’olio di oliva. Quindi, aggiungiamo i granelli di pepe verde e rosa e mescoliamo perfettamente tutti gli ingredienti. Dopo aver lavorato bene il composto con la frusta lo distribuiamo sulla carne che nel frattempo avevamo adagiato nella teglia.

Fatto questo sistemiamo sopra una pellicola e lasciamo tutto in frigo per un minimo di 4 ore. In questo lasso di tempo le nostre fette di pesce marineranno a dovere e acquisteranno un bel po’ di gusto.

Terminata l’attesa recuperiamo il pesce, eliminiamo il succo in eccesso e sistemiamo le fette una alla volta in una pirofila. A questo punto inforniamo tutto e facciamo cuocere per massimo 5 minuti a 180 gradi. A tempo scaduto sforniamo il pesce e aspettiamo che diventi tiepido prima di impiattare.

Non il solito pesce spada al forno o in padella ma questa ricetta leggerissima e veloce conquisterà la tavola nelle feste.

Approfondimento

Chi cucina la cernia così si assicurerà un piatto delicatissimo e ricco di vitamina B.