Mani ai fornelli e pronti per una nuova ricetta. Quante volte, però, cuciniamo alcune verdure che in realtà non ci piacciono affatto? Magari non siamo degli amanti degli spinaci fatti in padella, però se facciamo gli hamburger di spinaci allora li mangiamo. E questo vale per tantissime ricette. Infatti, spesso per far mangiare le verdure, soprattutto ai più piccoli, ci inventiamo tantissime nuove preparazioni. E alcune di queste sono anche degli sformati, con la pasta sfoglia. E il cavolo nero come possiamo cucinarlo?

Le proprietà del cavolo nero

Il cavolo contribuirebbe a proteggere la salute cardiovascolare, questo grazie al potassio, alla vitamina K. È ricco di antiossidanti, come i carotenoide e le vitamine A, C ed E. Inoltre è ricco di vitamine del gruppo B, che garantirebbero un buon metabolismo. E infine, la presenza di calcio, fluoro e magnesio renderebbe la salute delle ossa forti. Non ci stancheremo mai di sottolineare l’importanza di mangiare le verdure. E non solo queste, ma comunque di fare una dieta equilibrata e sana.

Non il solito cavolo nero che in pochi amano, ma cuciniamolo così che sarà una vera delizia

Vediamo allora come preparare il nostro cavolo nero. Con questo cavolo abbiamo intenzione di preparare delle chips. Perfette da servire come aperitivo oppure anche come contorno per un secondo piatto di carne, ma anche di pesce.

La ricetta è veramente facile da fare e non ci vorrà moltissimo tempo per prepararla. Quello che occorre prendere è del cavolo nero da tagliare a pezzettini. Eliminiamo le parti in cui la nervatura centrale è più visibile.

Ora prendiamo, invece, una ciotolina al cui interno metteremo un intingolo con l’olio extravergine d’oliva, i semi di lino, i semi di sesamo, il sale e il pepe. Mischiamo bene il tutto con un cucchiaino.

Ora prendiamo una teglia da forno e ci stendiamo sotto un tappetino di silicone per cibo. Adagiamo le nostre chips di cavolo e con un pennello da cucina dipingiamo le superfici del cavolo. Prima sopra, poi sotto.

Mettiamo dunque in forno a 180 gradi per 10 o 15 minuti. Evitiamo, però, assolutamente di farle bruciare. E così non il solito cavolo nero che in pochi mangiano, ma assaggeremo una vera prelibatezza. Una ricetta ricercata, sofisticata che possiamo fare in pochissimo tempo. Se non amiamo poi i semi di lino e di sesamo, possiamo farla senza nulla, solo con olio, sale e pepe.

