Voler rimanere al passo anche con le ultime tendenze in fatto di chioma è un desiderio che moltissime donne hanno in comune. Una nuova colorazione per capelli ha il pregio di migliorare il proprio grado di apprezzamento allo specchio e aumentare la sicurezza.

Tra le colorazioni più apprezzate di sempre possiamo trovare il biondo cenere, il biondo platino o il color miele. Qualcuno punta anche su un accento più freddo sui capelli, molto più simile al ghiaccio.

In ogni caso, per ottenere risultati di questo tipo occorre rivolgersi a professionisti del capello in grado di soddisfare pienamente le attese. Il problema, però, è che si tratta di colorazioni già abbastanza note e sperimentate.

Come ottenere un biondo totalmente nuovo e fresco, in vista dell’arrivo della bella stagione?

Per un effetto naturale di tendenza

Se le donne indecise tra biondo e castano possono puntare tutto sul nuovo blondette, arriva finalmente la tinta per le appassionate di biondo.

Si tratta dell’Ivory Blonde, che non è un colore freddo come il ghiaccio, ma neppure caldo come i colpi di sole. Si tratta di un colore esattamente a metà strada tra le 2 opzioni. Qualcuno lo accosterebbe al biondo nordico, inserendolo nella famiglia dei platinati.

Di certo, il biondo avorio è la novità da non perdersi per la primavera e l’estate 2022. Il colore ricorderebbe proprio l’avorio delle zanne d’elefante. Il color avorio è un oro bianco molto delicato.

Non il solito biondo platino ma sfumature che sembrano oro bianco per chi azzarda questa sfavillante tinta per coprire i capelli bianchi

Tantissime celebrities lo hanno già scelto per le loro ultime passerelle. Il consiglio è di affidarsi a parrucchieri professionisti, specialmente se bisogna passare dal castano al biondo avorio.

In alcuni casi potrebbe essere necessaria una preventiva decolorazione del capello. Quindi, meglio valutare la capacità del capello di resistervi. Questa colorazione punta a ottenere non il solito biondo platino ma sfumature naturalissime che sembrano oro sui capelli. Dovrebbero sceglierlo, dunque, anche le donne più adulte e con qualche capello bianco.

Per quanto riguarda la lunghezza, invece, andrà bene il suo accostamento tanto con capelli lunghi che corti a caschetto o poco sopra le spalle. Le donne con carnagione e occhi chiari possono valorizzare il loro incarnato optando anche per una frangia aperta a tendina.

