Il gatto è un animale che insieme al cane condivide vari momenti della nostra vita. Il gatto di dimensioni più piccole spesso lo prendiamo tra le mani e lo mettiamo sulle nostre gambe. Giochiamo un po’ con lui e allo stesso tempo rispettiamo la sua voglia di stare da solo.

Diverse sono le razze di gatto e di cane presenti nelle nostre case. Eppure storicamente cane e gatto non sono andati sempre molto d’accordo. Questa rivalità nasce dal fatto che sia il cane sia il gatto in un certo senso si fanno concorrenza.

Sono ambedue degli abili cacciatori, seppure le prede abbiano dimensioni diverse. Il gatto caccia volentieri uccellini, topolini e farfalle e tutto ciò che si muove. I suoi riflessi rapidi e la sua velocità di scatto lo fanno un temibile cacciatore.

Il cane probabilmente ha condiviso con il lupo molto del suo modo di cacciare. Ambedue sono animali che cacciano in branco. Difficilmente lo fanno da soli, ma si organizzano per circondare una preda. È proprio questa differenza fra cani e gatti nel modo di cacciare, che probabilmente genera una reciproca diffidenza. Esattamente ciò che capita anche fra gli uomini quando si incontrano due caratteri fra di loro incompatibili.

Non il Siberiano o il Bengala ma questo gatto affettuoso ed elegante che ama stare in casa e farci compagnia

Fra le razze di gatto molto amate, ve ne sono tre. Il Siamese, il Bengala e il Persiano. Quest’ultimo è il classico micio da compagnia e con un carattere molto tranquillo. Un po’ più turbolento è il Bengala, noto per il suo mantello a chiazze di leopardo. In effetti è un giocherellone e ama saltare e correre.

A metà strada fra un Bengala e un Persiano, si colloca il Siamese. Ha un carattere socievole e ama molto stare col suo padroncino. Spesso dialoga con lui facendo sentire la sua voce soprattutto all’ora del pasto.

Come riconoscere un Siamese

Il nome Siamese deriva dal fatto che il primo esemplare giunto in Europa, proveniva dall’isola di Siam. Non il Siberiano o il Bengala, ma il Siamese che in origine era un po’ più grosso rispetto all’attuale. Oggi ha un look più affinato ed ha un aspetto davvero elegante e snello.

La caratteristica principale è di avere gli occhi di un azzurro stupendo. Il musetto è un po’ allungato, che richiama l’appoggio a terra delle sue zampe. Esistono due tipi di Siamese. Il classico, con il colore del pelo che diventa più scuro sulle punte. Questo colore dei point deve essere uniforme su tutto il corpo. Il secondo tipo ha un pelo tutto chiaro. È chiamato Siamese Foreign White, ovvero lo straniero bianco. Anch’esso ha gli occhi azzurri e sul musetto e alle orecchie il colore originale.

Un gattino molto socievole e giocherellone, con cui passare dei bei momenti insieme.

Approfondimento

Non è il persiano o il certosino questo gatto giocherellone e simpatico adatto alla famiglia e soprattutto ai bambini