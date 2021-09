Ormai è risaputo che lo zucchero, soprattutto quello raffinato, non è proprio visto di buon occhio dal nostro organismo. I danni che lo zucchero bianco fa al nostro corpo, se assunto in grandi quantità, sono molteplici. Oltre ad essere un dolcificante ipercalorico e dall’indice glicemico alto, può portare danni al metabolismo e al sistema cardiovascolare. Molti sostituiscono lo zucchero bianco con quello di canna o con il miele. Soprattutto quest’ultimo è una valida alternativa, ma può essere un problema per alcuni soggetti, come chi segue una dieta strettamente vegana. Queste persone (e non solo) dovrebbero provare il malto di riso. Non il miele ma questa è l’alternativa ipocalorica allo zucchero ideale per diabetici e vegani, che non ci farà rimpiangere il sapore dei dolci. Il malto di riso, detto anche sciroppo di riso, infatti, è un dolcificante naturale dalle grandi qualità.

Come ogni tipo di malto, anche il malto di riso deriva dalla germinazione del cereale. Sotto forma di sciroppo, è ricco di maltosio, vitamine e sali minerali.

Il suo indice glicemico basso e soprattutto l’apporto ridotto di calorie (un terzo rispetto a quelle dello zucchero raffinato) lo rendono un alimento per diabetici. Essendo un prodotto di origine del tutto naturale, è anche un dolcificante utilizzabile senza pensieri dai vegani.

Le sue qualità principali, dunque, sono di tenere a bada la glicemia e non innalzare il conteggio calorico giornaliero. Rispetto allo zucchero e al miele, lo sciroppo di riso ha un potere dolcificante inferiore. Per questo, a volte ci serviranno un paio di cucchiaini in più per raggiungere il gusto desiderato. Ma a parità di sapore, come detto, ingeriremo molti meno zuccheri di quanti ne ingeriamo con altri dolcificanti.

Altre qualità dello sciroppo di riso

Oltre al suo valore prezioso in caso di glicemia alta e diabete, lo sciroppo di riso è un grande alleato della salute a tuttotondo. Essendo una ricca fonte di vitamine e sali, è un toccasana per le difese immunitarie e anche per l’umore.

Mentre una controindicazione dello zucchero è che agisce negativamente sul sistema nervoso, generando nervosismo e tensione, questo problema non si presenta con il malto. Al contrario, quest’ultimo è considerato un vero e proprio ansiolitico, in grado di agire positivamente sul nostro umore.

Per finire, lo sciroppo di riso è anche un alimento gentile per il nostro intestino: favorisce la digestione e non genera gonfiore addominale. È ideale per diete ipocaloriche e per diabetici, ma è un’ottima soluzione per chiunque voglia mantenere una dieta sana.

