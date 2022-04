La colazione svolge un ruolo molto importante nell’equilibrio alimentare giornaliero. È il primo pasto della giornata e quindi deve contenere dei cibi che diano energia e sazino fino allo spuntino di metà mattinata o fino all’ora di pranzo. Gli italiani prediligono di gran lunga una colazione dolce, composta da brioche, cornetti, biscotti, fette biscottate e ciambelle preparate in casa.

Naturalmente non possono mancare 2 bevande indispensabili per iniziare la giornata con il piede giusto. Parliamo del classico caffè espresso e del cappuccino. Che siano prepararti in casa o bevuti al bar, queste bevande forniscono la forza necessaria per svegliarsi al mattino.

Non il classico cappuccino, ma ecco 2 bevande cremose da bere a colazione per iniziare la giornata con energia e vitalità

Pensiamo al cappuccino caldo e gustoso. Un equilibrio perfetto tra latte e caffè, con il latte montato a crema. Ma in realtà al mattino, oltre al classico cappuccino italiano, possiamo anche preparare velocemente 2 bevande altrettanto gustose: parliamo del matcha latte e del dalgona coffee.

Il matcha latte è un’alternativa nuova, dal gusto particolare e dal singolare colore verde. In questa bevanda non troviamo il classico caffè ma la polvere di matcha con le sue proprietà energizzanti e antiossidanti. Preparare il matcha latte è davvero facilissimo. È necessario far scaldare dell’acqua e aggiungere mezzo cucchiaino di tè matcha. Giriamo per bene con l’aiuto di una frusta. Ora non ci resta che montare il latte intero, utilizzando il montalatte o il frullatore ad immersione. Aggiungiamo delicatamente la schiuma ottenuta al tè appena preparato e ancora caldo. Possiamo anche unire dello zucchero e una spolverata di polvere di matcha.

Ecco come preparare il dalgona coffee

Il dalgona coffee non è altro che un cappuccino sottosopra. A differenza del matcha latte, questa bevanda si prepara utilizzando il caffè. Proviene dalla Corea del Sud ed è diventata una vera e propria bevanda di tendenza. Per preparare il dalgona coffee abbiamo solo bisogno di: latte, caffè solubile, acqua calda e zucchero. Versiamo in una ciotola l’acqua calda, lo zucchero e il caffè solubile. Mescoliamo gli ingredienti e, con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, montiamo il composto fino ad ottenere una crema molto densa e schiumosa. Ora, in un bicchiere versiamo il latte, caldo o freddo, e adagiamo delicatamente la crema di caffè. Il nostro dalgona coffee è pronto. Non il classico cappuccino, ma ecco 2 bevande da preparare molto velocemente al mattino.

