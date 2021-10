La castagna è la regina indiscussa dell’autunno e appare con straordinaria regolarità sulla nostra tavola. Ottobre è il mese perfetto per realizzare deliziose ricette con questo eccezionale frutto di stagione. Oltre che offrire tantissimi benefici dal punto di vista nutritivo, se cucinate a dovere, le castagne sono davvero gustose e arricchiscono ogni portata.

La ricetta di oggi segue la linea della semplicità proposta già in altre preparazioni, come queste mele dolci e profumate che piacciono a tutti pronte in poche mosse. Quella di oggi, invece, vede come protagonista proprio la castagna, della quale utilizzeremo la farina. Ecco allora come realizzare un dolce squisito e allettante che ci farà sobbalzare di gioia dalla sedia al solo assaggio.

Non il castagnaccio ma questa torta soffice e golosa è la ricetta con le castagne da provare

Con la proposta odierna realizzeremo una fantastica torta con ricotta e farina di castagne. Ecco gli ingredienti per una tortiera da 24 cm:

250 gr di ricotta;

100 gr di farina di castagne;

150 gr di zucchero;

150 gr di farina di riso;

40 ml di latte;

2 uova medie;

una bustina di lievito per dolci.

Versiamo in una bacinella zucchero e uova e montiamo bene. Setacciamo le due farine e le mescoliamo al lievito.

Ora le versiamo, alternandole con la ricotta nella bacinella delle uova, quindi aggiungiamo poco alla volta anche il latte.

Mescoliamo tutto, poi inforniamo in uno stampo per torte lasciando cuocere per 40 minuti a 180°C. Una volta che ci sembra cotta, sforniamo la torta e attendiamo che diventi fredda.

Non ci resta che spolverare lo zucchero a velo e gustarcela in buona compagnia. Quindi, non il castagnaccio ma questa torta soffice e golosa è la ricetta con le castagne da provare assolutamente!

Una piccola curiosità

Spesso ci si riferisce alle castagne parlando di marroni o viceversa. Questi due termini non andrebbero confusi. Le differenze sono sostanziali e nemmeno poche.

Bisogna sapere che la castagna è il frutto selvatico, cresciuto in modo spontaneo e totalmente naturale. Al contrario, il marrone è frutto di esperimenti e incroci derivati dai vari metodi di coltivazione.

Ma le differenze si notano anche dalla forma e dal gusto. Il riccio della castagna può racchiudere fino a 7 frutti, mentre il marrone arriverebbe a un massimo di tre ma più grandi.

I tipici frutti rotondi e di colorazione più chiara sono i marroni, mentre le castagne hanno solitamente una forma più schiacciata e tendono al marrone scuro. Le castagne si distinguono per il sapore meno dolce, mentre il marrone risalta di più al palato e ha una sua croccantezza caratteristica.

