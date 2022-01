Non i soliti spaghetti cacio e pepe, ma anche con i funghi saranno un primo piatto strepitoso se non si commette questo errore

La tradizionale ricetta della cucina romana è, tra le altre, la pasta cacio e pepe. Ricca di gusto e di sapore, questo primo piatto si prepara con tonnarelli o bucatini. Al loro posto possiamo trovare un degno sostituto nazionale: gli spaghetti. Se vogliamo dunque preparare una pasta cacio e pepe ma non abbiamo in casa i tonnarelli, potremo utilizzarli. E aggiungere anche questa gustosa variante degna di un primo piatto da favola.

Ingredienti e preparazione

Potremo infatti utilizzare i funghi, porcini o champignon, per fare compagnia al cacio e pepe. Scegliamo con cura quale dei due tipi di funghi vorremmo mangiare e avviamo la preparazione.

Gli ingredienti che ci serviranno sono i seguenti:

400 g di spaghetti;

200 g di funghi porcini o champignon;

1 aglio;

250 g di pecorino romano;

un cucchiaio di pepe nero in grani;

prezzemolo;

sale q. b.

Facciamo imbiondire in una padella l’aglio e poi versiamo i funghi e avviamo la cottura. Sfumiamo con del vino bianco e aggiungiamo un pizzico di sale. A fine cottura aggiungiamo il prezzemolo tritato finemente.

In una pentola mettiamo a bollire l’acqua. Al momento opportuno aggiungiamo il sale e gli spaghetti.

Tritiamo i grani di pepe nero e mettiamoli in una padella a tostare. Poco dopo, versiamo un mestolo di cottura degli spaghetti. Lasciamo sfrigolare per qualche minuto e spegniamo.

In una terrina invece poniamo il pecorino romano e aggiungiamo l’acqua di cottura per poter creare una cremina densa e corposa. Ottenuto questo risultato, versiamo la crema di formaggio nella padella dove il pepe macinato ha terminato la cottura e amalgamiamo bene per incorporare i due ingredienti.

Scoliamo gli spaghetti poco prima che venga ultimata la cottura, ma teniamo da parte un po’ di acqua.

Mettiamo la pasta dentro la padella in cui si trovano il cacio e il pepe.

Mantechiamo bene questi ingredienti aiutandoci con un forchettone o delle pinze adatte per la pasta e aggiungiamo l’acqua di cottura per ultimare la preparazione.

Risottare insieme tutti gli elementi ci permetterà di ottenere quella cremina morbida e profumata che caratterizza il piatto romano.

Non i soliti spaghetti cacio e pepe, ma anche con i funghi saranno un primo piatto strepitoso se non si commette questo errore

A questo punto potremo aggiungere i funghi già pronti e servire il piatto in tavola.

Per ottenere un eccellente risultato il segreto sta nel non commettere questo errore al momento della mantecatura. Infatti, potrebbe accadere che la crema di formaggio non si leghi alla pasta. Starà alla nostra sapienza non aggiungere troppa acqua di cottura e dosare bene. Se invece il danno è fatto, possiamo rimediare aggiungendo una noce di burro o un po’ di panna da cucina.

Il consiglio è di non aggiungere altro pecorino mentre mantechiamo il tutto perché non aumenteremo la quantità della crema di formaggio, ma soltanto dei grumi.

Dunque, non i soliti spaghetti cacio e pepe, se aggiungeremo i funghi questa variante ci permetterà di fare un figurone a tavola.