Quanti vetri abbiamo nei nostri ambienti. Dai più grandi ai più piccoli in rigoroso ordine sparso. Finestre, specchi, occhiali, parabrezza, lunotto, finestrini, vetri dei quadri, bottiglie. Se ci pensiamo, il vetro è uno dei materiali più presenti all’interno delle nostre case. Addirittura, per chi ama l’antico, possono esserci mobili, ante di credenze, le stesse porte che possono presentare parti in vetro. Diventa quindi importante sapere come poterlo pulire.

Oltre ai classici detergenti presenti in commercio, oltre ai rimedi della nonna utilizzando bicarbonato e aceto, possiamo procedere utilizzando una comunissima bevanda. Come già suggerito in ecco come potremmo contrastare la muffa nella doccia, nella vasca e nelle fughe delle piastrelle con questo semplicissimo ed economico ingrediente che tutti abbiamo in casa. Si tratta di una celebre bevanda molto famosa al Mondo, ottima anche per alcune pulizie domestiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Non i soliti rimedi della nonna ma è questa comunissima bevanda che risolverà il problema della pulizia di tutti i vetri della nostra casa

Oggi vogliamo proporre l’utilizzo della Coca Cola per la pulizia di tutti i vetri di casa. Prendere uno spruzzino e versare la bevanda. L’importante è non farla agire, onde evitare che possa lasciare aloni. Poi spruzzare sui vetri e pulire con un panno di microfibra inumidito. Non solo, è bene specificare che il panno che useremo per la pulizia dovrà essere inumidito per togliere ogni traccia di zucchero.

Anche gli occhiali

Sembra incredibile ma lo stesso metodo possiamo utilizzarlo anche per gli occhiali. In questo caso, spruzzeremo la bevanda sulle lenti e passeremo la classica pezzuola, per poi risciacquarli e lucidarli con una seconda pezzuola intonsa. Dunque, non i soliti rimedi della nonna ma è questa comunissima bevanda che risolverà il problema della pulizia di tutti i vetri della nostra casa. Non solo buona da bere, ma efficace anche per la pulizia di gran parte dei nostri ambienti.