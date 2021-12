Siamo entrati nei giorni caldi di dicembre, quelli in cui ogni ritaglio di tempo è buono per pensare al prossimo regalo di Natale. Ma di anno in anno il compito può diventare sempre più arduo. Tutte le idee sembrano già usate o non abbastanza convincenti. In tutto ciò, dobbiamo anche tenere d’occhio il portafoglio, che in questo periodo dell’anno si svuota alla velocità della luce.

Unire l’esigenza di fare un regalo originale, riutilizzabile per più persone e al contempo poco costoso è possibile. Non i soliti libri e profumi, ecco il nuovo regalo salva Natale originale ed economico, che sta letteralmente spopolando anche nelle classifiche Amazon. Si tratta di un oggetto che in pochi hanno, ma che risulterà parecchio utile e apprezzato, soprattutto agli amanti della cucina.

Se c’è una passione che abbiamo riscoperto più di tutte le altre durante la pandemia, è quella per la cucina. Tanti italiani, rinchiusi nelle loro case, hanno di nuovo indossato grembiule e cappello da chef. Tra le ricette più amate, ci sono sicuramente quella del pane e della pizza fatti in casa. Per alzare di livello la preparazione dei nostri impasti, il regalo ideale per questo Natale è un cestino per la lievitazione. Questo semplice strumento, di cui molti ignorano l’esistenza, è in verità utilissimo e utilizzatissimo dai grandi cuochi.

Come dice il nome stesso, si tratta di un semplice cestino in cui lasciare a riposare l’impasto, che migliora notevolmente il processo di panificazione.

Nella loro semplicità, sono strumenti molto utili perché consentono di mantenere la forma desiderata per la nostra pagnotta. Oltre a svolgere un compito pratico, i cestini per la lievitazione fanno anche atmosfera. La cucina sarà più accogliente con una pagnotta che giace al centro del tavolo, pronta a diventare croccante e dorata.

Quanto spendere per questo dono che sistemerà il nostro Natale

Nonostante sia un oggetto professionale, il cestino per la lievitazione è estremamente economico. Stando ai parametri di Amazon, il prezzo medio si aggira attorno ai 14 euro, ma possiamo trovarli anche a meno. Ne esistono di varie forme e tipologie. Soprattutto, possiamo trovare cestini per la lievitazione fatti con decine di materiali differenti, dal vimini al rattan. Insieme al cestino viene venduto anche il panno (solitamente di lino), che serve a coprire l’impasto mentre riposa. Un’immagine quasi poetica, con cui potremo rendere felici i nostri amici e parenti senza svenarci o cadere nel banale.

