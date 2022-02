Siamo soliti pensare ai bignè come ad una ricetta dolce. Effettivamente, quelli dolci, pieni di crema pasticcera o chantilly, sono un vero peccato di gola a cui in pochi sanno resistere.

Il pregio di questi piccoli cofanetti morbidi, però, è che possono adattarsi bene anche ad una ricetta salata. Infatti, possono diventare dei buonissimi antipasti salati, da addentare e riempire con del formaggio fresco, con pesce fresco o con dei buonissimi salumi.

Sono l’ideale per preparare una festa e saranno l’antipasto perfetto anche a Pasqua, a Natale e in tutte le celebrazioni più importanti. Bastano pochi minuti per preparali insieme.

Con salame e ricotta, davvero eccezionali

Innanzitutto, diciamo che, per rendere queste ricette più pratiche e immediate da eseguire, abbiamo pensato di utilizzare i bignè già pronti. In questo modo dovremo pensare solo al loro ripieno.

La prima ricetta che prepareremo sarà quella dei goduriosissimi bignè con ricotta salata e salame. Non i soliti dolci alla crema, quindi, ma una ricetta davvero particolare e buonissima.

Il gusto saporito e goloso del salame, abbinato alla morbidezza della ricotta, creeranno un incontro davvero da favola.

Dovremo semplicemente tagliare il bignè nella parte alta, creando una sorta di cerchio. Facciamo, però, attenzione a non tagliare un cerchio intero: il “coperchio” del nostro bignè dovrà rimanere comunque attaccato al corpo centrale.

Dopo aver fatto questa incisione, quindi, dovremo riempire il bignè con della ricotta salata, vaccina o di capra. Potremo aiutarci con una sac à poche per modellare un ripieno più accurato.

Infine, infileremo dei rotolini di salame affettato all’interno della ricotta, et voilà. Questi bignè saranno così buoni che finiranno in un secondo.

Non i soliti dolci alla crema, ma questi bignè salati con pesce, salumi e formaggi sono un antipasto davvero insuperabile

La seconda squisita versione dei bignè è con il pesce

Questa volta, dopo aver inciso la parte alta dei bignè, dovremo riempirli con gamberetti, rucola e salsa cocktail.

Iniziamo, quindi, a creare all’interno del nostro bignè una base di rucola fresca, ben lavata. A questo punto aggiungeremo un cucchiaino di salsa cocktail, senza esagerare altrimenti potrebbe disgustarci.

Sopra la salsa, quindi, metteremo i nostri gamberetti freschi e morbidi. L’ideale sarebbe utilizzare i gamberetti freschi, scottarli sulla piastra appena un po’ e metterli nel bignè ancora croccanti.

Questa ricetta sarà perfetta anche per una cena più elegante.

Bisogna, infatti, ammettere che il bignè arriva al massimo della sua bontà in abbinamento al pesce. Ecco perché l’abbiamo riempito anche di salmone affumicato quando abbiamo preparato questi strepitosi antipasti al profumo di mare pronti in 5 minuti.

Bignè peccaminosi con mortadella e pistacchi

L’ultima idea per riempire i bignè è la più buona in assoluta. Questa volta riempiremo i nostri bignè con mortadella, formaggio spalmabile e pistacchi.

Dovremo semplicemente incidere i nostri bignè e riempirli con un primo strato di mortadella. Il secondo strato sarà di formaggio spalmabile, ricoperto ancora una volta dalla mortadella.

Concludiamo il tutto con una spolverata di granella di pistacchi, e il miglior antipasto di sempre è servito.