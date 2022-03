Quando ci svegliamo e siamo pronti, o quasi, ad alzarci dal letto, dopo una certa età potremmo usare il pallottoliere per contare tutti i vari doloretti. Dalla cervicale alla zona lombare, dalle mani fino alle gambe, passando per le povere ginocchia. Povere, perché, dal momento in cui iniziamo a camminare, sono la vera e propria impalcatura del nostro fisico. Assieme, ovviamente alla spina dorsale. Se siamo stati sportivi, magari anche agonisti e professionisti, ci sono mattine che vorremmo davvero avere la possibilità di rottamare le nostre ginocchia con delle altre nuove.

Ugualmente, anche se non siamo appassionati di sport, ma facciamo un lavoro usurante e logorante, le ginocchia reclamano la nostra attenzione. Esistono oggi delle cure non invasive e molto efficaci, per sostenere ad esempio la cartilagine del ginocchio. Ma senza saperlo, potremmo portare a tavola degli alimenti e dei nutrienti che potrebbero essere degli ottimi alleati della salute delle nostre ginocchia.

Non le solite cure di sali minerali

Chissà quante volte ci sarà capitato di rivolgerci anche semplicemente al farmacista, per chiedere pomate lenitive e antinfiammatori per i dolori alle ginocchia. Medicinali ne esistono davvero tanti, ma non dobbiamo abusarne per andare poi a mettere sotto pressione fegato e reni. Anche per curare le ginocchia, affidiamoci comunque al consulto medico. Molti di noi, magari facendo ancora sport, integrano la dieta del ginocchio con i tradizionali sali minerali come calcio e magnesio. Sostanze che aiuterebbero in effetti le nostre ginocchia a sentire meno gli acciacchi e il trascorrere del tempo. Ma, secondo il parere degli esperti, ecco altri tre preziosi alleati delle nostre ginocchia.

Non i soliti calcio e magnesio ma per rinforzare la salute delle ginocchia potremmo usare 1 minerale e 2 alimenti diversi dal solito

Sono dolcissimi e delle vere e proprie droghe, ma i fichi sono anche altamente calorici. Pochi sanno però che per la salute della cartilagine, questi frutti sarebbero un vero e proprio jolly. Grazie alla loro ricchezza di vitamina D, preposta alla salute delle ossa. Ci sono testimonianze che già gli antichi atleti delle Olimpiadi greche utilizzassero i fichi come alimenti alleati dello sforzo. Attenzione però a non eccedere, perché oltre alla linea sarebbe in pericolo anche la salute dei reni. Come riportiamo in questo studio.

Altri alimenti utili

Non i soliti calcio e magnesio perché oltre ai fichi, per la salute delle ginocchia dovremmo prendere in considerazione anche:

i fagioli, ricchissimi di proteine e minerali;

lo zolfo, minerale che abbonda nei cavoli e nella cipolla e che farebbe davvero bene alla salute delle articolazioni.

Approfondimento

