Un antipasto bello e veloce sembra infattibile, ma invece è possibile. Infatti, si può tranquillamente realizzare un antipasto sorprendente con due semplici ingredienti. E, dato che lo possiamo servire durante il pranzo di Pasqua, è importante che si presenti bene.

Molti, con l’arrivo della Pasqua, si concentrano sul cucinare cose pazzesche: ad esempio le uova a forma di coniglio, aggiungendo magari le carote come orecchie. Oppure si possono fare anche le pecorelle con del pane e della maionese.

Insomma, se abbiamo creatività in cucina, possiamo veramente realizzare tantissime cose. Non solo abbinando ingredienti nuovi, che magari non avremmo mai abbinato, ma anche realizzando dei cibi esteticamente belli. Un po’ come se fossimo dei food o cake designer. Perché realizzare delle pecore o dei coniglietti con il cibo non è sicuramente una cosa che possono fare tutti.

Non i soliti antipasti di Pasqua, prepariamo invece questo, molto veloce, buono ed esteticamente bello

Vediamo allora come preparare un semplicissimo antipasto rendendolo, però, bellissimo. Qualcosa che lascerà veramente i nostri ospiti sorpresi. Come antipasto solitamente portiamo in tavola un tagliere con vari insaccati e formaggi. E per presentare questi insaccati c’è un’idea creativa veramente sorprendente e bella.

Infatti, con il prosciutto possiamo realizzare dei fiori, che sono il simbolo della primavera. Ma non faremo dei tulipani, bensì delle rose. Facciamo attenzione a tutto l’occorrente perché è molto facile, ma non ci servirà solo del prosciutto.

Quello che infatti ci occorre è una serie di peperoncini verdi grandi. Come mai? Questi ci serviranno per realizzare il gambo della rosa. Perché, come ben sappiamo, il fiore è composto dal gambo, dal calice coi sepali e anche dai petali. E proprio per questo motivo abbiamo bisogno del peperoncino verde.

La procedura per realizzare le nostre rose di prosciutto

La prima cosa da fare è prendere il peperoncino e tagliarlo a metà. Teniamo la parte con il picciolo, mentre il resto mettiamolo da parte. Ora svuotiamo il peperoncino e tagliamo il bordo in modo seghettato. L’obiettivo è quello di andare a riprodurre il calice.

Ora che questa parte è stata fatta, dobbiamo arrotolare il prosciutto, o qualsiasi prodotto insaccato abbiamo scelto, e infilarlo all’interno del peperoncino verde. Il risultato finale sarà una bellissima rosa. Possiamo mettere in tavola le rose sia distese su un vassoio sia, per essere ancora più creativi, in piccoli bouquet di fiori commestibili. E allora non i soliti antipasti di Pasqua, prepariamo invece queste buonissime rose tutte da mangiare.

